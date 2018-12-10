На Одещині стався спалах кору: в одній зі шкіл запровадили карантин на три тижні

У селі Іванове Лиманського району Одеської області на кір захворіли 16 дітей.

У селі Іванове Лиманського району Одеської області через спалах кору закрили на карантин школу.

Як повідомили УНІАН у Лиманській районній держадміністрації, на даний час захворіли на кір 16 дітей.

Читайте такожУ Польщі в чотирьох українських заробітчан виявили кір

Перший випадок було зафіксовано 3 грудня, коли одного учня нульового класу і чотирьох першокласників навчально-виховного комплексу села госпіталізували до Одеської міської інфекційної лікарні. Наступного дня ознаки захворювання з'явилися ще у двох учнів цього ж класу.

На вечір 4 грудня в інфекційній лікарні перебувало вже 9 дітей з Іванового. Зазначається, що діти в задовільному стані, без тяжких ускладнень.

«З 5 по 7 грудня захворіли ще семеро дітей, найменшому з яких 1 рік і 3 місяці. В однієї дитини розвинулася корова пневмонія», - повідомили в райадміністрації.

Як повідомила головний лікар комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Еліна Концева, серед хворих є і щеплені діти. Але хід їх хвороби легший, температура тіла не перевищує 37,2 градуса, і висип зникає швидше.

За результатами роботи комісії у навчально-виховному комплексі запроваджено карантин на 21 день. На цей самий термін рекомендують обмежити проведення святкових заходів, зборів та інших заходів з масовим скупченням людей.

Крім того, в інфекційному відділенні Лиманської центральної районної лікарні перебуває доросла пацієнтка, яка захворіла на кір.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства охорони здоров'я, з початку 2018 року станом на початок грудня в Україні на кір захворіли 44 тис. 386 осіб (16 тис. 593 дорослих і 27 тис. 793 дитини).