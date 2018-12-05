В Україні за тиждень різко зросла кількість хворих на кір

Зокрема, захворіли 2 тис. 384 особи - 741 дорослий і 1 тис. 603 дитини.

Кількість хворих на кір в Україні за останній тиждень зросла на 11,5%.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

За оперативними даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, за останній тиждень на кір захворіли 2 тис. 384 особи - 741 дорослий і 1 тис. 603 дитини, що на 11,5% більше, ніж минулого тижня.

Єдиним надійним способом захисту від кору у відомстві називають вакцинацію. При цьому уточнюють, що в кожній області України достатньо якісних і ефективних вакцин для планової та посиленої імунізації.

«З початку 2018 року в Україні на кір захворіло 44 тис. 386 осіб (16 593 тис. дорослих і 27 тис. 793 дитини). Найбільше хворіють на кір саме в тих областях, де рівень охоплення плановою вакцинацією найменший», - йдеться у повідомленні.

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У загальних цифрах найвищі показники захворюваності зафіксовані у Львівській (всього 9 тис. 533 особи: 2 697 тис. дорослих і 6 тис. 836 дітей), Івано-Франківській (4 тис. 571 осіб: 1 225 тис. дорослих та 3 тис. 346 дітей), Закарпатській (4 тис. 147 осіб: 846 дорослих та 3 тис. 301 дитина), Тернопільській (2 тис. 854 людини: 971 дорослий і 1 тис. 883 дитини), Одеській (2 тис. 643 особи: 1 322 тис. дорослих та 1 тис. 321 дитина) областях і в Києві (2 тис. 625 осіб: 1 591 тис. дорослий і 1 тис. 34 дитини).

Зазначається, що з початку року від ускладнень кору померло 15 (4 дорослих та 11 дітей).

В МОЗ наголошують, що найчастіше хворіють діти 5-9 років, які не отримали другу дозу КПК вчасно, через що чого у них не сформувався імунітет до хвороби.

«Станом на 1 листопада кількість дітей, які вчасно отримали першу дозу КПК становить 76,1%, дві дози КПК - 77,5%», - додали у відомстві.

У МОЗ закликають батьків обов'язково вакцинувати дітей, дотримуючись термінів календаря щеплень, і якомога можна швидше надолужити щеплення у разі пропуску планової вакцинації. Вакцинуватись за календарем і надолужити пропущені щеплення можуть безоплатно усі діти до 18 років, а також дорослі з груп ризику - військові, учасники ООС, студенти, освітяни і медики.