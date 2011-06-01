Питання екології завжди мають бути пріоритетом для міської влади

Керівник Канадського інституту урбаністики Фред АЙЗЕНБЕРГЕР переконаний, що питання екології завжди мають бути пріоритетом для муніципальної влади будь-якого міста.

Про це Ф.АЙЗЕНБЕРГЕР, який з 2006 по 2010 роки керував великим портовим і промисловим центром у провінції Онтаріо - містом Гамільтоном, сказав у інтерв`ю журналу «Профиль».

Ф.АЙЗЕНБЕРГЕР, який вже не вперше відвідує Україну, вважає, що є чотири-п`ять ключових питань, про які завжди мають думати керівники міст.

«По-перше, це довгострокове планування. По-друге, необхідність мислити на регіональному рівні – ви не можете ізолювати місто від регіону і сусідів. По-третє, імпульс: оберіть два-три напрями, які ви можете швидко розвинути, довівши бізнесу і суспільству, що місто рухається в правильному напрямі, підвищивши рівень довіри», - сказав експерт.

Фахівець порадив українцям піклуватися не лише про фінансові ресурси, а й реагувати на соціальні виклики, боротися з бідністю.

«А питання екології, які, здавалося б, можна легко відкинути на узбіччя, мають бути пріоритетом», - наголосив Ф.АЙЗЕНБЕРГЕР.

За його словами, не можна ігнорувати питання захисту навколишнього середовища.

«Тому що якщо ми станемо нехтувати цими питаннями, зростуть наші витрати на охорону здоров`я і, врешті-решт, страждатиме наше суспільство», - пояснює фахівець.

Ф.АЙЗЕНБЕРГЕР також сказав, що кожне місто будь-якої країни має можливість створювати свою ідентичність, незважаючи на кількість приїжджих. Наприклад у Гамільтона ідентичність пов`язана з географічним положенням, індустріальною спадщиною.

«У нас є своя місцева ідентичність, якою ми можемо ділитися з людьми з інших регіонів Канади, та і з рештою всього світу теж. Промисловість і технологічна кваліфікація Гамільтона стали його візитною карткою. Торонто – фінансовий центр. Київ – столиця», - сказав Ф.АЙЗЕНБЕРГЕР, при цьому зазначивши, що «ідентичність Києва дуже багатогранна».

«Історія, культура, здатність вашого міста залучати інвестиції також стають його візитною карткою, не кажучи вже про велику кількість освітніх і наукових установ, що розвивають інновації», - сказав Ф.АЙЗЕНБЕРГЕР.