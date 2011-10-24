Україна готова направити рятувальників у Туреччину

Кабінет міністрів на доручення Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА прийняв рішення надати гуманітарну та технічну допомогу постраждалій від землетрусу Турецькій Республіці.

Відповідне рішення ухвалено Кабміном сьогодні, 24 жовтня, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Міністру надзвичайних ситуацій Віктору БАЛОЗІ доручено опрацювати з Посольством Турецької Республіки в Україні питання щодо того, яка саме допомога потрібна з боку України у зв‘язку з землетрусом у Туреччині.

За повідомленням міністра, українські рятувальники з технічними засобами, з навченими на пошук людей собаками готові в будь-який момент вилетіти до Туреччини і надати необхідну допомогу.

Як повідомляв УНІАН, Президент В.ЯНУКОВИЧ доручив Кабінету міністрів надати всю можливу допомогу, якої потребує Турецька Республіка для ліквідації наслідків руйнівного землетрусу.

Землетрус магнітудою 7,2 стався на південному сході Туреччини вдень 23 жовтня. У ніч на 24 жовтня у зруйнованій провінції стався ще один землетрус, цього разу - магнітудою 6,1.

Жертвами землетрусу стали 264 особи, більше 1 тис. осіб постраждали.

Влада Туреччини не виключає, що кількість загиблих в результаті землетрусу в провінції Ван буде зростати в міру отримання інформації з інших постраждалих населених пунктів.

За попередніми оцінками, під завалами зруйнованих будівель поховані сотні людей.