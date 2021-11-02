Балони з киснем через високий потік хворих вже не рятують.

Головна лікарка Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова заявила, що для хворих на коронавірус бракує рідкого кисню.

Про це йдеться у її повідомленні в Facebook.

Адміністрація лікарні зверталася за допомогою до управління охорони здоров’я Миколаївської ОДА, проте чиновники переадресовують лікарів в облраду.

"У разі виникнення питань під час ведення діяльності керівник КНП вирішує їх самостійно або звертається за допомогою до власника, а у разі виникнення спірних питань має право звернутися до суду", – відповіли директорці лікарні.

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"Поки влада розповідає, що з киснем все чудово, кисню немає! Не можемо заправити з відучора 400 кг рідкого кисню. До вечора це буде 600, до завтрашнього ранку – 800 кг, яких ніде дістати за будь-які гроші. Балони на такий потік хворих не рятують… Ау, ОДА й облрада! Прокиньтесь!" – звернулась Федорова.

Раніше про критичну нестачу кисню для пацієнтів з коронавірусом заявляли в одній з лікарень Одеси, проте в МОЗ цю інформацію спростували.

На думку голови комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайла Радуцького, викликати дефіцит кисню на піку пандемії могла диверсія.

Водночас перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда 2 листопада відповів, що з 1 листопада обидва найбільші виробники кисню в країні повернулися до роботи.

Він заявив, що Україна повністю забезпечена медичним киснем для хворих, які потребують кисневої терапії через COVID-19.

Заводи зупинялися на планові регламентні роботи на 10-15 днів.

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Автор: Яна Ставська