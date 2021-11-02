Наразі 35 підприємств виробляють понад 400 тонн кисню на добу, і абсолютна більшість з них працює на максимальну потужність.

Відучора обидва найбільші виробники кисню в країні повернулися до роботи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда під час брифінгу.

"З середини жовтня два найбільших виробники кисню в Україні пішли на планові регламентні роботи. МОЗ завчасно звернулось до них з проханням надати резервні запаси кисню, щоб забезпечити ковідні лікарні до завершення регламентного обслуговування. Ми тримали ситуацію під контролем та перекрили потребу у кисні, опрацьовуючи всі логістичні складнощі в екстреному режимі. Відучора обидва виробники повернулись до роботи", - сказав Комаріда.

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За його словами, Україна повністю забезпечена медичним киснем для хворих, які потребують кисневої терапії через COVID-19.

"Хвилі ковіду мають різний характер, необхідність у кисні залежить від їх інтенсивності. Хворий на ковід зараз споживає у 5-6 разів більше кисню, ніж це було у попередні хвилі. Якщо на початку жовтня в Україні споживали 280 тонн на добу, на середину – 330 тонн рідкого кисню, то зараз вже 367 тонн. Наразі 35 підприємств виробляють понад 400 тонн кисню на добу. Абсолютна більшість з них працює на максимальну потужність", - розповів заступник міністра.

Він підкреслив, що, зважаючи на напружену ситуацію та підвищене споживання кисню, міністерство продовжує працювати над додатковим забезпеченням киснем закладів охорони здоров’я, які лікують хворих на COVID-19.

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що наразі два заводи, які займаються виробництвом медичного кисню, зупинилися на планові регламентні роботи на 10-15 днів.

Ситуація з киснем в ковід-лікарнях України: що відомо

Автор: Леся Лещенко