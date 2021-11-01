Нардеп від СН повідомив, що Україна домовилася про постачання кисню з Польщі та Румунії

Україна поточного тижня увійшла до трійки країн за смертністю від коронавірусу. Щодня фіксували понад 20 тисяч нових випадків зараження та понад 500 смертей на день від COVID-19. Українські лікарні на межі колапсу через нестачу кисню.

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький не виключає, що викликати дефіцит кисню на піку пандемії могла диверсія. Ситуацію з проблеми щодо постачання кисню в лікарні прокоментував і нардеп від "Слуги народу" Денис Маслов в ефірі "Україна 24".

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Відомо, що в Україні два заводи, які виробляли кисень, закрилися на планове технічне обслуговування. Нардеп наголосив, що ситуація щодо закриття повинна бути ретельно досліджена.

"Я думаю, що питання, чому закрилися два заводи, в будь-якому випадку потрібно з'ясувати. Я знаю, що таке доручення є... Я сам з Дніпровщини, і ці два підприємства розташовані у Дніпрі. Я знаю, що одне з цих підприємств, я свідомо не кажу назву, воно всі запаси, які були, підготувало та надало для того, щоб була можливість поставити. Також держава домовилася про постачання кисню з Польщі та Румунії", - сказав Маслов.

Маслов підкреслив, що в Україні є понад три десятки підприємств, які виготовляють кисень. Також він повідомив, що ці заводи виготовлять не тільки медичний кисень, а й технічний, який, за словами Маслова, більш очищений.

"Я думаю, що так само має бути предметом ретельного дослідження (ситуація з нестачею кисню поточного тижня на Одещині та Миколаївщині - УНІАН), можливо там були логістичні недоробки, такі серйозні недоробки, і це, зокрема, мали б забезпечувати місцеві державні адміністрації. Саме транспортування кисню в потрібний час і в потрібній кількості. У нас взагалі 35 підприємств в Україні, які виробляють кисень. І кисень виробляється як медичний, так і технічний. До того ж я трошки обізнаний в цій сфері, і технічний кисень насправді за очищенням навіть більш очищений, ніж медичний. Там різниця в тому, що з яких лабораторних досліджень проводиться до одного і іншого кисню. Тому навіть промислові підприємства у нас мають можливість забезпечити киснем", - повідомив нардеп.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко заявив, що у порівнянні з весняною хвилею споживання кисню одним хворим на COVID-19 зросло у 5-6 разів.

Ляшко розповів, що для покриття потреб в кисні для хворих на ковід зараз залучено 35 підприємств, що виробляють кисень.

"Сьогодні жоден пацієнт, жодна лікарня України не залишені без кисню", – стверджує Ляшко.

При цьому визнав, що в певних лікарнях та регіонах підвищений попит на кисень.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко