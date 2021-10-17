В регіоні складна ситуація з коронавірусом: медперсоналу у лікарнях не вистачає, хворим потрібно у 2-4 рази більше кисню, ніж раніше.

З 15 жовтня Херсонська область першою в Україні увійшла до "червоної" зони епідемічної небезпеки поширення коронавірусу. Місцева влада повідомляє, що лікарням кисню потрібно у 2-4 рази більше, ніж раніше.

Як розповів очільник обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), заступник голови облдержадміністрації Микола Якименко в інтерв'ю "Главкому", влада планує відкрити ще одну лікарню для інфікованих коронавірусом.

"Нікуди не поділися сезонні хвороби, серцево-судині, які потребують невідкладного реагування. Зараз ми зробили так, щоби відстань між пацієнтом і лікарнею, куди його доставляють, не перевищувала 40 км. Тому що під час нинішньої хвилі у 2-4 рази потрібне більше кисню для пацієнтів, ніж раніше. Причина у дуже тяжкому перебігу хвороби, який ми спостерігаємо у пацієнтів. Бувають перебої з постачанням кисню. Але ми це питання вирішуємо в ручному режимі. Проблеми такої, як постачання кисню, загалом немає. Скажу, що у нас є державні субвенції на забезпечення лікарень кисневими станціями", – сказав Якименко.

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"Нині в області заповнені 70% ліжок у лікарнях, відведених для пацієнтів з Covid-19. Всього в області розгорнуто 2006 ліжок для пацієнтів з цією хворобою. Станом на п’ятницю, 15 жовтня було зайнято 1281 ліжко", - наголосив чиновник.

Якименко повідомив, що планують розгорнути 400 додаткових ліжок.

"Додатково плануємо розгорнути до 400 ліжок. Це буде у інших лікарнях, оскільки в тих, які працюють з "ковід" нині ми усе вже додали", - говорить чиновник.

За його словами збільшилася кількість інфікувань серед дітей.

"Хворіє дуже багато дітей. Наприклад, п’ятницю, 15 жовтня до лікарень поступили дві дитини середньої тяжкості, але обидва вже киснево залежні. Найбільше поступає до лікарень не літніх, а молодих людей. Знову ж до прикладу, кілька днів тому до інфекційної лікарні поступили двоє спортсменів у дуже важкому стані. Нинішня хвиля коронавірусу чіпляє усі категорії людей. У нас в Новій Каховці перебуває у лікарнях дві дитини, яким чотири і шість місяців. Під час попередніх хвиль розповсюдження коронавірусу такого не було: до лікарень не поступали настільки маленькі пацієнти з коронавірусом", - зазначив Якименко.

Разом з тим, чиновник заявляє про нестачу фахівців для боротьби з пандемією, і обіцяє їм достатнє матеріальне забезпечення у разі приїзду з інших регіонів.

"Фахівців немає! Їх не було у першу і другу хвилі, бо вони усі тікали за кордон, а зараз ще більша у них потреба. Ми звертаємося до усіх навчальних закладів, які готують медиків, обіцяємо належні умовні праці. Безумовно, зарплатню, яку отримають медики за кордоном ми на даний час платити не можемо, але усі можливості, які дає держава, ми вже надали для роботи. Нещодавно після інституту до нашої команди медиків додався анестезіолог, працюватиме у Новій Каховці. У нас є різні програми для того, щоби заохотити фахівців. До прикладу, в яку б лікарню фахівець не поїхав працювати, одразу ми надаємо житло, непогану зарплатню, можливість кар’єрного зростання. У презентованому проєкті бюджету, про це Віктор Ляшко казав, передбачена зарплата у медсестер від 13,5 тис. грн. Зарплатня буде вже на рівні. Це чиста зарплатня, без усіх надбавок, цих 300%. Тому на даний час якщо є можливість і змога приїхати, ласкаво просимо. Перш за все, для молодих фахівців це гарно, адже зі старту вони отримують житло. Якщо фахівець захоче залишитися у нас, то ми вирішуватимемо питання, аби житло було не тимчасовим. Тобто людина зможе його купити. Ми проробляємо зараз деякі програми, які дозволятимуть за 5-7 років людині, яка тут працюватиме, залишити за нею це житло, у якому мешкатиме. Всі ці програми не нові, вони були. Просто їх ніхто не "піднімав", а ми зараз це зробили і хочемо показати, що це є і це працює", - зазначив Якименко.

Нагадаємо, "червона" зона карантину в Україні з 18 жовтня розшириться на п'ять областей.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко