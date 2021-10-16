У Запоріжжі через ускладненням ситуації з коронавірусом встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

У Запоріжжі через ускладненням епідемічної ситуації, встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки та впроваджуються додаткові обмежувальні заходи.

Таке рішення прийнято на позачерговому засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій у Запоріжжі, йдеться у повідомленні на сайті Запорізької міськради.

"З 00:00 18 жовтня у Запоріжжі встановлюється "червоний" рівень епідемічної небезпеки", - зазначається в повідомленні.

У зв’язку з цим запроваджуються додаткові обмежувальні заходи у місті, які передбачені "червоною" епідемічною зоною. Вони впроваджуються на додаток до діючих раніше обмежень. Зокрема додатково забороняється:

1) приймання відвідувачів закладами громадського харчування (барів, ресторанів, кафе), крім доставки замовлень та замовлень на винос і закладів громадського харчування в аеропортах;

2) приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;

3) приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

4) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім суб’єктів господарювання, які торгують продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами зв’язку, друкованими засобами масової інформації, ветеринарними препаратами, кормами, насінням і садивним матеріалом (квітами, рослинами), добривами, засобами захисту рослин;

5) приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників;

6) приймання у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, відвідувачів, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови дотримання санітарних і протиепідемічних заходів;

7) проведення всіх масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів за умови дотримання учасниками санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників, заходів з атестації здобувачів, заходів з оцінювання якості освіти;

8) діяльність ринків, крім продовольчих;

9) відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім дитячих садків, учнів спеціальних закладів освіти та 1-4 класів шкіл, а також крім закладів освіти, усі працівники яких мають сертифікат про повний курс вакцинації від коронавірусу, негативний результат тестування методом ПЛР або документ про одужання особи від коронавірусу;

10) проведення державними та комунальними закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації, крім:

надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;

надання медичної допомоги вагітним, породіллям, новонародженим;

надання медичної допомоги у спецвідділеннях лікарень пацієнтам з онкологічними та пульмонологічними захворюваннями;

надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;

надання планової медичної допомоги закладами охорони здоров’я національного рівня, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, за умови дотримання санітарних та протиепідемічних заходів;

проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або здоров’я людей;

11) перебування без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно:

на територіях лікарень і шкіл;

в підземних переходах;

на зупинках громадського транспорту;

на інших територіях загального користування у разі неможливості дотримання фізичної дистанції не менше 1 м;

12) діяльність закладів, що надають послуги з розміщення.

Обмеження, передбачені пунктами 1-7, 8, та 12, не застосовуються за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів, користувачів), крім осіб, які не досягли 18 років, та організаторів заходу (співробітників закладу, ринку) негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 72 години до здійснення заходу (відвідування закладу, ринку), або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, або одужання особи від коронавірусу.

У повідомленні вказується, що буде посилений контроль за дотриманням санітарного законодавства і здійсненням протиепідемічних заходів, виконанням протиепідемічних вимог під час здійснення пасажирських перевезень.

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Департаменту охорони здоров’я міськради доручено вжити невідкладних заходів щодо розгортання додаткової кількості ліжок для лікування коронавірусних хворих, для належного кадрового забезпечення медичних закладів, які лікують коронавірусних хворих.

Департамент освіти та науки міськради повинен розглянути питання запровадження осінніх канікул у школах з 18 жовтня.

Управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку міської ради має опрацювати питання: проведення вакцинації водіїв міського пасажирського транспорту від коронавірусу; організації перевезень та дотримання протиепідемічних вимог на транспорті; забезпечення виділення додаткових транспортних засобів з метою зменшення скупчення людей у громадському транспорті у години пікового навантаження.

Виконавчому комітету міської ради рекомендовано розглянути питання щодо обмеження часу перевезення пасажирів міським транспортом для пільгової категорії населення з 06:00 до 10:00 та з 15:00 до 19:00.

Нагадаємо, записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Ірина Погоріла