Відповідне рішення прийняла комісія з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області.

В Україні вперше розгорнуть тимчасовий шпиталь для лікування хворих на COVID-19.

Про це повідомив у Facebook голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Відповідне рішення прийняла комісія з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області.

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Як повідомляє Радуцький, за останню добу кількість хворих на коронавірус у регіоні збільшилась майже на 30%, за місяць - вчетверо.

«В багатьох населених пунктах заповненість лікарень, відведених під «ковідних» пацієнтів, складає понад 90%, в деяких медзакладах – 100%. Комісія вирішила з 22 лютого заборонити масові, розважальні, релігійні заходи, роботу закладів громадського харчування, додати 600 ліжко-місць для лікування хворих на коронавірус, розгорнути тимчасовий шпиталь на 250 місць на базі Богородчанської лікарні, визначити маршрути госпіталізації до лікарень сусідніх областей», - написав він.

Коронавірус в Івано-Франківській області

В Івано-Франківській області спостерігається надзвичайно високий рівень захворюваності на коронавірус. У багатьох населених пунктах Прикарпаття заповненість ліжко-місць сягає понад 90%. За останню добу в Івано-Франківській області зафіксовано 646 випадків COVID-19, 9 осіб померли.

З 15 лютого до 1 березня учні 5-11 класів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв та студенти вузів області навчаються в режимі онлайн.

Зазначимо, за минулу добу в Україні виявили 4 286 нових випадків коронавірусу. При цьому найбільше заражень в Івано-Франківській області - 646. У Чернівецькій області, що друга за кількістю виявлених нових випадків COVID - 386.

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Автор: Денис Прядко