За добу в Україні виявили 2136 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень за добу підтвердили в Донецькій, Рівненській та Сумській областях.

В Україні за минулу добу, 16 травня, виявили 2 136 нових випадків COVID-19 - серед них 104 дитини та 47 медпрацівників. Також 6 869 пацієнтів одужали, а 109 — померли від ускладнень захворювання. До лікарень із підозрою чи підтвердженим захворюванням потрапили 1 260 людей.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

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Найбільше нових випадків зафіксували у Донецькій (190), Рівненській (182), Сумській (137), Дніпропетровській (134) та Одеській (134) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

У Києві за добу зафіксували 102 випадки інфікування COVID-19.

З початку пандемії в Україні зафіксували 2 156 000 випадки коронавірусу, з них 1 864 593 людини одужали та 48 184 померли від ускладнень.

Наразі за даними сайту Worldometers Україна серед країн світу займає 19 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 6 позицію і 2 за добовою смертністю.

Тест на коронавірус в Україні: що відомо

Лабораторії за минулу добу зробили 17 306 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 9 966, методом ІФА — 1 396. Також зробили 17 5 944 експрестести на антиген до вірусу.

За весь час в Україні провели 9,8 млн ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

Від учора щеплення проти коронавірусу отримали 2 230 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 940 160 людей, з них отримали 1 дозу – 940 158 людей.

Втім, завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози – 18 394 громадяни України, із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном.

Щеплення проводили 41 мобільна бригада з імунізації та 83 пункти щеплення. Наразі до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 558 857 людей.

Жодного щеплення за добу не зробили у Кіровоградській області.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко