У місті утворилися величезні черги з бажаючих зробити щеплення від коронавірусу, а все тому, що з 15 Жовтня Херсонська область переходить в "червону зону" карантину.

Херсонська область з 15 жовтня переходить в "червону зону" карантину, що мотивувало місцевих жителів вакцинуватися від коронавірусу. У зв'язку з цим у місті утворилися черги в пунктах COVID-вакцинації.

Про це заявив в. о. заступника мера Роман Головня на брифінгу, повідомляють Подробиці.

"Станом на ранок (13 жовтня, - УНІАН) у нас близько 20% всього населення має дві дози вакцини - це те, що "зелений сертифікат", - сказав Головня.

Близько 126 тисяч місцевих жителів вже отримали першу дозу вакцини.

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"У нас в місті - вакцинальний бум, вишикувалися черги", - додав заступник мера.

Чиновник зазначив, що був випадок, коли людині в черзі на вакцинацію стало погано. Викликали швидку, зробили експрес-тест на коронавірус - виявився позитивним.

"Дотягнули до останнього, коли в пік епідемії масово збираємося для того, щоб вакцинуватися", - зазначив Головня.

Зазначимо, записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Чиновник звернувся до городян з проханням з повагою ставитися до медпрацівників, які дуже завантажені. Якщо медики будуть звільнятися, це буде катастрофа, зазначив він.

"Сьогодні ми вели розмову про госпіталь ветеранів війни, то там немає реально фізично працівників, потрібно їх шукати, щоб вони прийшли працювати", - пояснив Головня.

"Відверто вам скажу: люди втомилися, тому я хотів би закликати всіх до взаєморозуміння, щоб люди не підіймали зайвої паніки, претензійності. Багато людей (медпрацівників, - УНІАН) кажуть: нам простіше звільнитися (і пишуть заяви на звільнення), ніж в такому режимі працювати. Хоч є там доплати чи немає доплат. На первинній ланці, наприклад, зараз немає доплат, ми ставимо питання, щоб їх підтримати, і цю доплату зробити. Такі ж навантаження у відділеннях - ви уявіть, якщо лікарня завантажена з 100% на 95%. Причому це - важкі хворі. Він реально зараз не потребує кисню, а через десять хвилин вже потрібно везти в реанімацію", - каже Головня.

Нагадаємо, як писав УНІАН, з 15 жовтня встановлюється червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Херсонської області.

Коронавірус в Україні: що потрібно знати

Автор: Вікторія Гордієнко