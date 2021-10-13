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Міністерство охорони здоров'я розширить перелік професій і працівників організацій, які підлягають обов’язковій вакцинації від COVID-19.
Проект наказу передбачає, що обов’язковій вакцинації від коронавірусу підлягають працівники:
- підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади установ і закладів, що надають соціальні послуги;
- закладів захисту прав дітей реабілітаційних закладів підприємств;
- установ та організацій, включених до Переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.
У пояснювальній записці до проекту наказу йдеться, що таким чином число вакцинованих в Україні має значно збільшитися. Це допоможе країні поліпшити ситуацію з коронавірусом.