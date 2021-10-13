МОЗ розширить перелік професій для обов’язкової вакцинації від коронавірусу

У пояснювальній записці до проекту наказу йдеться, що таким чином число вакцинованих в Україні має значно збільшитися.

Міністерство охорони здоров'я розширить перелік професій і працівників організацій, які підлягають обов’язковій вакцинації від COVID-19. Проект наказу передбачає, що обов’язковій вакцинації від коронавірусу підлягають працівники: підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади установ і закладів, що надають соціальні послуги;

закладів захисту прав дітей реабілітаційних закладів підприємств;

установ та організацій, включених до Переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави. У пояснювальній записці до проекту наказу йдеться, що таким чином число вакцинованих в Україні має значно збільшитися. Це допоможе країні поліпшити ситуацію з коронавірусом. Автор: Ірина Погоріла

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