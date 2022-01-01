Однак перехід в "зелену" зону можливий лише за умови переходу туди всіх регіонів.

У Дніпропетровській та Херсонській областях рівень захворюваності на COVID-19 повністю стабілізувався та відповідає "зеленому" рівню епіднебезпеки.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Зокрема, у Дніпропетровській області показник щодо поширення коронавірусу відповідає "зеленому" рівню.

Водночас у Херсонській області всі COVID-показники відповідають "зеленій" зоні. До речі, саме у цьому регіоні минулої доби виявили найменше випадків зараження.

Читайте такожЕкономічні підсумки 2021 року: як бізнес та українці виживали у коронакризуОднак перехід в "зелену" зону можливий лише за умови переходу туди всіх регіонів. Одна область не може стати "зеленою", навіть за показниками.

Як повідомляв УНІАН, за добу 31 грудня в Україні зафіксовано 5 026 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 262, медпрацівників – 74).

Минулої доби 52 166 людей було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 15 077 людей, другу дозу – 36 354 людини, додаткову дозу отримали 183 людини, бустерну дозу – 552 людини.

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