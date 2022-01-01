Серед інфікованих 262 дитини.

За добу 31 грудня в Україні зафіксовано 5 026 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 262, медпрацівників – 74).

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

За даними МОЗ, минулої доби госпіталізували 1 554 особи. 190 випадків хвороби виявилися летальними. Водночас одужало 6 073 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 672 675 осіб;

одужало – 3 474 931 особа;

летальних випадків – 96 089;

проведено ПЛР-тестувань – 16 809 292.

Читайте такожРанні етапи: у МОЗ розповіли подробиці розробок української вакцини від COVID-19Найбільше нових заражень виявлено у Києві - 976, а найменше у Херсонській області - 37.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Тест на коронавірус в Україні

За минулу добу в Україні здійснено 54 666 тестувань на коронавірус:

методом ПЛР - 22 507

методом ІФА - 4 367

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 27 792

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Минулої доби 52 166 людей було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 15 077 людей, другу дозу – 36 354 людини, додаткову дозу отримали 183 людини, бустерну дозу – 552 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 713 311 людей, з них отримали першу дозу – 14 713 309 людей, отримали дві дози – 13 734 741 людина, отримали додаткову дозу – 4 063 людини, бустерну дозу – 5 452 людини. Загалом проведено 28 457 565 щеплень.

Як повідомляв УНІАН, бустерна доза однокомпонентної вакцини Johnson & Johnson показала 84-відсоткову ефективність у запобіганні госпіталізації серед південноафриканських медичних працівників, які заразилися під час поширення варіанту "Омікрон".

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