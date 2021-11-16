Так, за вчора в Україні від ускладнень коронавірусу померли 838 осіб - це найбільше з початку пандемії.

В Україні за минулу добу, 15 листопада, виявили 16 308 нових випадків коронавірусу. Відомо, що серед них 1 168 дітей та 327 медпрацівників. Також 838 людей померли від ускладнень хвороби - це максимум за весь час пандемії.

Зазначимо, що попередній антирекорд – 833 смерті за добу, було зафіксовано 9 листопада. Найвищий добовий приріст смертності зафіксували у Донецькій області, де вчора померли аж 102 інфікованих.

Також за свіжими даними МОЗ, за вчора 21 914 українців одужали. Госпіталізували 2 264 людини із підозрою чи підтвердженим COVID-19.

Найбільше нових випадків зафіксували у Дніпропетровській (1 635), Одеській (1 549) областях та у Києві (1481).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії в нас виявили 3 244 749 випадків COVID-19. З них 77 985 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 664 373 — одужали.

Напередодні міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні кількість госпіталізацій до "ковідних" лікарень та кількість нових випадків COVID-19 скоротилася на тлі зростання захворюваності в Європі. За його словами, вперше за останні три місяці середньодобова кількість виписок із "ковідних" лікарень переважає кількість госпіталізованих.

Ляшко також зазначив, що стабілізація рівня госпіталізацій є першим позитивним сигналом проходження піку захворюваності.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 112 896 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 45 674, методом ІФА — 13 529. Також зробили 53 693 експрес-тести на антиген до вірусу.

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Загалом у країні провели понад 15,2 мільйона ПЛР-тестувань на коронавірус.

Коронавірус у Києві: дані на 16 листопада 2021

У Києві за минулу добу COVID-19 виявили у 1 тис. 481 людини, померли 38 хворих. Про це повідомляється у Телеграм-каналі "Корона-Київ".

Загальна кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 у столиці станом на 16 листопада – 280 тис. 788. 240 тис. 577 людей подолали хворобу, померли - 6 тис. 946.

Як уточнив Київський міський голова Віталій Кличко у Facebook, серед осіб, які захворіли минулої доби, 847 жінок, 532 чоловіки, а також 102 дитини. Серед померлих минулої доби - 21 жінка та 17 чоловіків. До медзакладів госпіталізували 223 хворих на COVID-19 та 222 пацієнта з підозрою на коронавірус та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (310), Оболонському (207) та Святошинському (193) районах.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні зробили більше ніж 21 млн щеплень проти коронавірусу. Зокрема, вчора були імунізовані понад 260 тисяч людей.

Так, за минулу добу, 15 листопада 268 088 людей вакциновано проти COVID-19. З яких одну дозу вакцини отримали 102 908, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 165 180 людей.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні вже щепили 12 331 552 людини. З яких отримали одну дозу вакцини - 12 331 550 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 8 887 415 людей.

У загальній кількості в країні вже проведено 21 218 965 щеплень.

Нагадаємо, в Україні, починаючи з 19 грудня, кожен хто отримав два щеплення від коронавірусу зможе отримати 1 тисячу гривень.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус в Україні: що варто знати

Автори: Вікторія Гордієнко, Інна Андаліцька