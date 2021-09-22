За минулий тиждень захворіли на ГРВІ в Україні близько 182 тисяч осіб

Пік захворюваності на грип в Україні очікується у жовтні-листопаді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції сказала завідувачка відділу організації епіднагляду Центру громадського здоров’я України Оксана Кошалко.

"Наразі ми бачимо зростання кількості захворілих на гострі респіраторні вірусні інфекції. Лабораторні дослідження вірусів тривають. Станом на сьогодні лабораторно підтверджених циркуляцій вірусів грипу не реєструється. Цей підйом пов’язаний з циркуляцією інших респіраторних вірусів… За минулий тиждень захворіли на ГРВІ в Україні близько 182 тисяч осіб. Ми бачимо значний ріст. Тобто за минулий тиждень у порівнянні з попереднім реєструється значний ріст. Більше як на 50% реєструється кількість захворілих. Якщо говорити про подальший прогноз, то, на жаль, він невтішний. Захворюваність і далі буде зростати", - наголосила вона.

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За словами Кошалко, Україна вже наближається до епідеміологічного порогу.

"У нас поточний поріг – 483 випадки на 100 тисяч населення, а епідемічний показник інтенсивності уже зараз – це 479 на 100 тисяч. Офіційно початок епідеміологічного сезону стартує з 40 тижня поточного року, тобто з початку жовтня. Враховуючи те, що ми майже прийшли впритул до базової лінії захворюваності, я думаю, що наступного тижня ми туди вступимо. Цього року у нас початок сезону співпаде з його календарним початком. Спрогнозувати пік захворюваності важко, враховуючи, що в статистику входять не лише респіраторні захворювання, а й коронавірус… Я думаю, що цього року він буде раніше, ніж в грудні. Тому що тенденція захворюваності, яка є зараз, свідчить про те, що пік прийдеться на жовтень-листопад", - додала епідеміолог.

Вона також закликала дотримуватися всіх протиепідемічних заходів та наголосила на важливості вакцинації.

"Не можна однозначно сказати, що зараз грипу немає, тому нам не потрібно вакцинуватися. Вакцинуватися однозначно обов’язково і необхідно проти грипу в тому числі. Тому що може бути так званий ефект віддачі. Грип все рівно візьме своє. Рано чи пізно він до нас повернеться, а якщо врахувати те, що відбувається циркуляція SARS-CoV-2 (коронавірус) плюс грип, ми можемо отримати дуже невтішну картину. Тому вакцинуватися від грипу, однозначно, необхідно, і саме зараз у вересні-жовтні, як тільки вакцини з’являться у загальному доступі, рекомендую всім вам і вашим знайомим отримати вакцину від грипу", - резюмувала вона.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров’я, у новому епідсезоні в Україні ймовірно циркулюватимуть 4 штами вірусу грипу: вірус, подібний A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09; вірус, подібний A/Cambodia/e0826360/2020(H3N2); вірус, подібний В/Washington/02/2019(лінія B Victoria); вірус, подібний B/Phuket/3073/2013(лінія B/Yamagata).

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Автор: Наталія Хаджі