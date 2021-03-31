З початку епідсезону на грип та ГРВІ загалом перехворіло 11,2% населення країни, госпіталізовано 110 тис. 316 людей, із них 27,5% — діти віком до 17 років.

В Україні рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції перевищує епідемічний поріг майже на 35%.

Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я, з 22 до 28 березня в Україні на ГРВІ, включно з коронавірусною хворобою COVID-19, захворіли 247 тис. 497 людей, із них 33,8% — діти віком до 17 років.

Уточнюється, що циркуляції вірусів грипу не зареєстровано.

"Інтенсивний показник захворюваності на 34,8% перевищує епідемічний поріг, розрахований для України, і становить 651,4 на 100 тис. населення. Це на 5,5% менше від показника за аналогічний період минулого сезону", - йдеться в повідомленні.

Водночас дуже високий рівень епідемічної активності зафіксований в Тернопільській області. Високий рівень зберігається у Волинській, Житомирській, Київській, Черкаській, Сумській та Донецькій областях, а в інших регіонах інтенсивність епідпроцесу на середньому рівні.

Читайте такожКанадські науковці порівняли смертність від COVID-19 та грипуЗазначається, що з початку епідсезону — з 28 вересня до 28 березня — на грип та ГРВІ загалом перехворіло 11,2% населення країни, госпіталізовано 110 тис. 316 людей, із них 27,5% — діти віком до 17 років.

Летальних випадків унаслідок грипу не зареєстровано.

Коронавірус в Україні

За минулу добу COVID-19 виявили у 11 226 осіб в Україні, зафіксовано 407 летальних випадків, 6 405 пацієнтів одужали, госпіталізовано 5 558 осіб.

На сьогодні це рекордна кількість летальних випадків. До цього найгіршим показником смертності було 362 летальних випадки 25 березня.

У Міністерстві охорони здоров’я очікують зростання захворюваності на COVID-19 та кількості госпіталізацій упродовж найближчих двох тижнів.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від «Слуги народу» Михайло Радуцький заявив, що Україна поступово виходить на пік третьої хвилі епідемії COVID-19.

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Автор: Антоніна Доломанжи