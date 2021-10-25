В Україні деяким людям вводитимуть третю дозу вакцини від COVID-19. У МОЗ розказали, кому саме і за яких умов.

Введення додаткової дози вакцини від COVID-19 в Україні рекомендуватимуть певним категоріям громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив під час брифінгу.

За його словами, минулого тижня відбулося засідання Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, яка сформулювала рекомендації щодо додаткової вакцинації.

"Ця додаткова доза буде рекомендована тим, які мають імуноскомпроментовані або імуносупресивні стани, у тому числі у яких є ризик формування неповноцінної імунної відповіді на введення вакцини. Скоріше за все, ми на цьому тижні вже отримаємо офіційне рішення Національної технічної групи експертів і будемо переводити все це у відповідний наказ МОЗ", - повідомив Кузін.

За його словами, додаткові дози будуть рекомендовані тим людям, якім зробили трансплантацію органів, які постійно приймають імуносупресивні препарати, які мають імунодефіцитні стани - первинні або придбані.

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Для цих категорій були прописані чіткі рекомендації, додав Кузін.

Він також уточнив, що стосовно бустерної дози вакцини рішення поки ще не ухвалене.

Раніше, як писав УНІАН, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розказав, що в Україні планують запустити ревакцинацію людей, які вже вакцинувалися проти коронавірусу.

"До кінця року уряд планує вакцинувати усе доросле населення України. Тому що наступного року в Україні можлива ревакцинація. А у цьому випадку краще не прикривати процес. До цього йдуть інші країни, можливо, це буде і в нас", - заявив Шмигаль.

Зазначимо, записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Автор: Леся Лещенко