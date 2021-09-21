У деяких хворих розвинулися ускладнення через хронічні соматичні хвороби, зокрема – цукровий діабет.

У більшості хворих на коронавірус, які перебувають у лікарні, тяжкий стан, який зумовлений гострою дихальною недостатністю, ускладненнями у вигляді двобічних бронхопневмоній.

Про це повідомив головний інфекціоніст Львівщини, очільник Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко, пише ТСН.ua.

"У нас є два випадки плевритів, які розвинулись після коронавірусу. Є 5 хворих, у яких є значні ураження з боку центральної нервової системи. Це - дезорієнтація, болі в голові. В одного хворого розвинувся гострий психоз. Для його лікування ми навіть долучали лікарів-психіатрів", - розповів Федоренко.

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Також він зазначив, що в деяких хворих розвинулися ускладнення через хронічні соматичні хвороби, зокрема – цукровий діабет.

"У такому разі відзначаються значні підйоми, коливання глюкози в крові. В одного хворого через це призвело до розвитку гіперглікемічної коми. Це було зумовлено і перебігом самого коронавірусу, і напевно дією ліків, які необхідно застосовувати для лікування COVID-19, але, на жаль, вони мають побічну дію у вигляді підвищеного рівня глюкози в крові", - розповів Федоренко.

Також інфекціоніст розповів, що штам "Дельта" є агресивнішим у порівнянні з тим, який був у хворих у 2020 році. Ним частіше заражаються при контакті з інфікованим.

"Проте коронавірус постійно мутує. От уже є інформація про так званий штам "Мю". Він характеризується тим, що ще швидше поширюється. І без сумніву, штами "Дельта", "Лямбда", "Мю" мають таку властивість, що в більшості хворих розвиваються важкі ускладнення із боку дихальної системи, про які я вже говорив, характеризуючи хворих у нашій лікарні", - сказав Федоренко.

Також лікар додав, що в залежності від ураження дихальної системи, на лікування від коронавірусу зараз йде 2-3 тижні. "Якщо людина вже потрапляє у відділення реанімації, то на її лікування йде 3-4 тижні. Все залежить від стану хворих і того, як довго вони перебувають на ШВЛ", - розповів він.

Коронавірус в Україні

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу, 20 вересня, в Україні зафіксовано 5159 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що більш ніж у 2 рази більше показника за 19 вересня. Померли від ускладнень 137 хворих.

За минулу добу в Україні від COVID-19 вакцинувалися понад 108 тис. осіб. Одну дозу отримали 62909 людей, повністю імунізовані - 45827 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 6366925 осіб, із них повністю імунізовані та отримали дві дози – 5198661 людина.

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Автор: Олександр Топчій