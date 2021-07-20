Вперше цей штам був виявлений в Перу в серпні 2020 року і швидко поширився в Південній Америці.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зафіксувала поширення потенційно небезпечного штаму коронавірусу "Лямбда" більш ніж в 30 країнах світу.

Про це в ході трансляції розповіла голова технічної групи підрозділу надзвичайних захворювань ВООЗ Марія Ван Керкхове.

"Він [штам "лямбда"] циркулює в низці держав, в основному в Північній і Південній Америці, хоча до цього моменту був виявлений в більш ніж в 30 країнах", - сказала вона.

Експерт зазначила, що в червні ВООЗ внесла його список штамів, які потребують уваги, і уважно стежить за його поширенням. У організації є група, що стежить за еволюцією вірусу.

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Нагадаємо, в червні бразильські медики і вчені описали штам коронавірусу під назвою "Лямбда" (C.37), який викликає занепокоєння через високі темпи поширення.

Вперше цей штам був виявлений в Перу в серпні 2020 року і швидко поширився в Південній Америці.

Передбачається, що штам відрізняється підвищеною трансмісивністю і спровокував загострення епідемії в таких країнах як Чилі, Перу, Еквадор і Аргентина. Однак робити про це однозначні висновки поки не можна.

Незрозуміло також, наскільки ефективно від "лямбди" захищають сучасні вакцини.

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Автор: Дмитро Захаров