МОЗ вже надало дозвіл на їх застосування, наразі тести проходять процедуру верифікації.

У Києві презентували унікальні ПЛР-тести, сертифіковані ВООЗ, які дозволяють визначити найбільш небезпечні мутації COVID-19.

Презентація відбулася сьогодні у прес-центрі УНІАН.

"Це єдині тести в світі, які мають міжнародну сертифікацію ВООЗ. Ці тести можуть протягом 27 хвилин надати відповідь, яка різновидність мутації COVID-19 є у людини – Альфа, Бета, Гамма чи Дельта. Це найкращі світові зразки наших партнерів для того, щоб Україна використовувала не благодійні залишки тестів, а зразки, які нам дозволять дуже швидко попередити поширення пандемії. Лікарям це дозволить знайти найкращі швидкі шляхи для лікування хворих. Міністерство охорони здоров’я надало офіційний дозвіл на введення цих тестів в обіг і на сьогоднішній день тести проходять процедуру верифікації для можливості закупівлі медичними закладами", - заявив генеральний директор "Торгового Дому "Винсер Україна" Олександр Нагорний.

У свою чергу виконуючий директор компанії Bioeksen Джанан Колукірік розповіла, що компанія, яку вона представляє, є лідером у галузі розробок в Туреччині. "Можливості нашої компанії - виробляти 2 мільйони тестів на день. Ми виробляємо нашу продукцію в Туреччині та Німеччині, наступного місяця ми відкриваємо виробництво ще в Катарі. Сподіваємося на співробітництво і з Україною", - наголосила вона.

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СEO і керуючий партнер компанії Bioeksen, вчений у галузі молекулярної біології та генетики, розробник ПЛР-тестів Мустафа Колукірік наголосив на тому, що розроблені їхньою компанією тести є дуже інформативними та швидкими.

"Ми хотіли б говорити про можливе виробництво цих тестів також в Україні. Ми б хотіли бути постійним партнером для роботи з цією проблемою в Україні. В Україні виробляється 20 тисяч тестів на день. Якщо б ви використовували нашу технологію, ви б збільшили виробництво тестів в Україні на 150 тисяч більше в день. Перехід на цю технологію дуже легкий, бо наша система має простий процес, там немає втручання людини, процес дуже автоматизований і має свою програму. Менше ніж за 30 хвилин на одній машині можна ідентифікувати і обробити 94 зразки. На нашій машині він не лише ідентифікує позитивний чи негативний тест, а також показує різновид", - резюмував він.

Коронавірус в Україні

В Україні перший підтверджений випадок коронавірусу був зафіксований 3 березня 2020 року, 20 березня стало відомо про одужання цього пацієнта.

Через епідемію в Україні запровадили адаптивний карантин. Країну поділили на "зелену", "жовту", "помаранчеву" й "червону" зони. Найслабші обмежувальні заходи в "зеленій" зоні, а найсуворіші – в "червоній". Поки вся українська держава - "зелена", однак останніми днями ходить інформація про перехід до "жовтої" зони.

За минулу добу, 8 вересня, в Україні виявили 3663 нових випадки COVID-19. Зокрема, було госпіталізовано 981 особу; зафіксовано 61 летальний випадок; одужали 1546 людей.

Вакцинація в Україні: що відомо

Кампанія по вакцинації в Україні почалася 24 лютого. Станом на сьогодні більш як 4,5 млн українців вже повністю імунізовані проти COVID-19.

Зокрема вчора, 8 вересня, 161 тис. 169 людей було вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 56 тис. 193 людини, повністю імунізовані - 104 тис. 976 людей.

Зараз щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в індійському Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї; і вакциною Moderna американського виробництва.

Міністерство охорони здоров'я України оголосило про старт п'ятого етапу вакцинації від COVID-19. З 21 липня усі дорослі, яким виповнилось 18 років, можуть зробити щеплення.

Автор: Наталія Хаджі