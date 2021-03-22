Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 48,7% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося внаслідок як дорослого, так і дитячого населення.

Захворюваність на грипі ГРВІ (гострі респіраторні вірусні захворювання) в Києві перевищила епідемічний поріг на 22,2%. Тільки за тиждень захворюваність зросла майже на 50%.

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляється на сайті міської адміністрації.

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За його словами, за тиждень у Києві зареєстровано 27 170 хворих на грип і ГРВІ. Епідемічний процес характеризується низькою інтенсивністю, показник захворюваності становить 915,6.

За уточненими даними, серед захворілих 8 631 дитина (зростання на 31,8%) та 18 539 дорослих (зростання на 58,2%). При цьому частка дітей у структурі захворюваності трохи знизилася.

Крім того, через те, що хворі з ознаками вірусного захворювання автоматично стають пацієнтами з підозрою на COVID, їм роблять тести і у деяких випадках підтверджується наявність коронавірусу.

Нагадаємо, минулого тижня епідемічний поріг щодо грипу та ГРВІ в Києві був нижче базової лінії на 17,8%.

Зазначимо, українські науковці вже заявили, що штам британського варіанту COVID-19 в Україні відрізняється критичними змінами і важчими клінічними проявами.

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Автор: Вікторія Гордієнко