Модифікований штам відрізняється від попереднього, вперше виявленого у Лондоні в грудні 2020 році, критичними змінами, що відповідають за швидкість розмноження вірусу в клітині та реактивність імунної системи людини.

У Києві та на Прикарпатті виявлені нові, небезпечніші мутації «британського» штаму коронавірусу, комбінація яких, вочевидь, спричинила нинішню хвилю епідемії і є поясненням все частішого виявлення випадків повторного інфікування людей.

Читайте такожКиїв потрапив у "червону зону" карантину - МОЗПро це повідомляється на Facebook-сторінці Інституту молекулярної біології і генетики (ІМБГ) Національної академії наук України (НАНУ).

«Провівши секвенування 17 зразків, відібраних у хворих з Івано-Франківська, та двох – з Києва, науковці ІМБГ виявили у всіх зразках нові мутації «британського» штаму коронавірусу», - йдеться в повідомленні.

Вказується, що модифікований «британець» відрізняється від попередника, вперше виявленого у Лондоні в грудні 2020 році, критичними змінами у ділянках вірусу, що відповідають за швидкість розмноження вірусу в клітині та реактивність імунної системи людини.

Зразки для дослідження було відібрано на Прикарпатті, коли в регіоні почався різкий спалах захворювання.

За даними, оприлюдненими днями керівництвом МОЗ, досі на території України фіксували одиничні випадки попереднього «британського» штаму.

Вочевидь, як наголосили в ІМГБ, саме комбінація модифікованих штамів «британця» спричинила нинішню хвилю епідемії і є поясненням все частішого виявлення випадків повторного інфікування людей. Крім того, лікарі фіксують більш тяжкий перебіг коронавірусної хвороби в людей.

«Можна говорити про дуже небезпечну тенденцію заміни попередніх штамів коронавірусу, які циркулювали в Україні восени-взимку і якими українці вже перехворіли, на нові, мутовані штами «британця», - підкреслює директор ІМБГ, академік Михайло Тукало.

Отримані науковцями інституту дані вже зареєстровані в міжнародній базі GISAID.

Минулого тижня про результати дослідження ІМБГ було поінформовано Раду національної безпеки та оборони України, а також делегацію ВООЗ, яка відвідала ІМГБ.

Представники ВООЗ погодилися з висновками науковців ІМБГ щодо нової хвилі захворюваності, яка спричинена новим для України штамом коронавірусу та характеризується більш тяжкими клінічними проявами. І застерегли про появу інших, ще небезпечніших штамів, які почали фіксувати в сусідніх країнах Європи.

Фахівці ВООЗ підкреслили необхідність регулярного моніторингу змін SARS-CoV-2 для виявлення нових «ковід-мутантів», які «заходять» у країну, що дозволить, за умови швидкого протиепідемічного реагування, локалізувати спалахи захворювання та зупинити подальші хвилі пандемії.

Зазнаачється, що методом повногеномного секвенування науковці ІМБГ можуть визначити загрозливі зміни у вірусі SARS-CoV-2 впродовж тижня – для цього є і сучасне обладнання, і фахівці, і досвід.

«Швидкість отримання результатів секвенування – дуже важливий чинник у боротьбі з ковідом, який може допомогти врятувати життя багатьом нашим співвітчизникам. Як відомо, досі зразки, взяті у хворих, ЦГЗ України відправляв для дослідження в європейські лабораторії ВООЗ і отримував результати через 1-1,5 місяця», - зауважили в інституті.

Коронавірус в Україні

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 млн 554 тис. 256 осіб, одужали – 1 млн 260 тис. 842 осіб, померли – 30 тис. 098 людей, проведено ПЛР-тестувань – 7 млн 681 тис. 388.

4 березня Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського повідомив про виявлення в Україні британського штаму коронавірусу. У процесі секвенування 20 зразків визначено, що 2 з них, з Івано-Франківської області, належать до британського варіанту з наявними характерними мутаціями.

16 березня Центр громадського здоров’я МОЗ України повідомив, що на територіях Вінницької та Закарпатської областей виявлено циркуляцію мутованих штамів коронавірусу, які мають британське походження.

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Автор: Костянтин Гончаров