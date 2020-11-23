Кількість хворих серед дорослих зменшилась, натомість на 5,9% збільшилась кількість хворих дітей.

У Києві минулого тижня на 1,2% знизився рівень захворюваності на грип та ГРВІ.

Про це повідомляє прес-служба міської держадміністрації.

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Як зазначається, у столиці за 47-й тиждень 2020 року зареєстрований 12 тис. 231 хворий на грип та ГРВІ.

«Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 1,2%, порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого населення. Так, дітей захворіло – 4 тис. 898 (зростання на 5,9%), дорослих – 7 тис. 333 (зниження на 5,4%)», - йдеться в повідомленні.

У структурі захворюваності діти становлять 40%, а на попередньому тижні – 37,4%. Серед школярів захворюваність зросла на 8,9% – зареєстровано 2 тис. 526 випадків.

До медичних закладів за 47-й тиждень госпіталізовано 39 осіб, із них 26 – діти.

«Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижчою базової лінії на 45%», - повідомили в КМДА.

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Автор: Інна Андаліцька