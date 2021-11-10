Медик закликав усіх вакцинуватись та дотримуватись простих правил, які вбережуть вас від потрапляння до лікарні з COVID-19.

Головний лікар Центральної міськлікарні Рівного Євген Кучерук досить емоційно звернувся до українців щодо вакцинації від COVID-19.

Як він написав на своїй сторінці у Facebook, медики всі виснажені й не витримують такого навантаження.

"Ми просто не витримуємо такого навантаження! Уявіть, коли в лікарні 340 хворих з COVID, щоб їх обслуговувати треба мінімум 600 персоналу! Люди мали б допомогти медикам та вакцинуватися! Бо це єдине спасіння для усіх нас!", - це буквально крик душі головного лікаря.

Читайте такожУ Львові від COVID-19 вакцинували понад 350 дітей: незвичних реакцій на щеплення не було"Закликаю, шановні мешканці громади, вакцинуйтесь, дотримуйтесь простих правил, які вбережуть вас від потрапляння до лікарні з COVID-19", - звернувся Кучерук до українців.

Він розповів, що якщо вже захворіли, вчасно розпочате лікування рятує життя, запобігає тяжкому перебігу чи полегшує симптоми хвороби.

"Повірте, лікування в умовах стаціонару в кризовому стані - це ходіння по краю прірви, навіть за умови, коли у нас є достатньо кисню", - наголосив він.

За словами лікаря, вони пролікували близько 6 тисяч хворих, з них 536 померли - всі невакциновані.

Він наголосив, що багато людей не звертається до лікарів, носять хворобу в собі, наражаючи на небезпеку оточуючих і себе часом доводять до стану, коли допомогти вже не можна.

Також Кучерук розкритикував владу, яка не змогла вжити превентивних заходів, аби не допустити такого розвитку ситуації.

Коронавірус в Україні: свіжа статистика за добу

В Україні за добу виявили 23 тис. 283 нові випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 1539 дітей та 529 медпрацівників. Було госпіталізовано 5 тис. 696 осіб; зафіксовано 816 летальних випадків; одужали – 16 тис. 277 осіб.

Зазначимо, записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Ольга Робейко