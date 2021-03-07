Посилюється контроль над суб'єктами господарювання всіх сфер бізнесу, в тому числі розважальних центрів, фітнес-клубів, вузів.

Київ залишиться в "помаранчевій зоні" карантину протягом двох найближчих місяців.

Про це заявив начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан В ефірі телеканалу "Україна 24".

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За його словами, потрапляння Києва в "помаранчеву зону" очікували ще тиждень тому.

"Ця ситуація прогнозована, ми чекали її тиждень тому. Ми будемо спостерігати помаранчеву зону найближчі два місяці в Києві. Ця ситуація повністю нормальна для киян і гостей столиці. Посилюється контроль над суб'єктами господарювання всіх сфер бізнесу, в тому числі розважальних центрів, фітнес-клубів, вишів", - сказав Рубан.

17 лютого Кабінет міністрів продовжив дію карантину в Україні до 30 квітня 2021 року і встановив його адаптивну модель з чотирма рівнями епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України буде продовжено режим надзвичайної ситуації до 30 Квітня і встановлено в цілому в країні або на території окремих регіонів "зелений", "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівні епідемічної небезпеки. Станом на 1 березня Київ був у "жовтій" зоні.

6 березня МОЗ опублікувало оновлений перелік зон епідемічної небезпеки, згідно з яким Київ потрапив у "помаранчеву" карантинну зону.

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Автор: УНІАН