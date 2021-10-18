За словами голови комітету Ради з питань здоров'я нації Михайла Радуцького, раніше пік захворюваності прогнозувався на листопад, але, згідно з актуальною статистикою, його можна очікувати вже через тиждень.

Києву пора переходити в "червону" зону, адже в лікарнях зайняті 70% ліжок, призначених для хворих COVID-19.

Таку думку журналістам висловив голова комітету Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, передає Liga.net.

За його словами, пік захворюваності прогнозувався на листопад, але, згідно з актуальною статистикою, його можна очікувати вже через тиждень.

"Сьогодні в Києві завантажено 70% (ліжок - ред.). Сподіваюся, Київ вирішить найближчим часом переходити в червону зону", - сказав депутат, нагадавши, що відповідні рішення приймають місцеві органи влади.

Нагадаємо, з 18 жовтня Одеська, Запорізька, Дніпропетровська та Донецька області України знаходяться в "червоній зоні" карантину, введеного для боротьби з коронавірусом.

Раніше - 15 числа, "червоною" стала Херсонська область.

До цього Кабмін затвердив нові правила пасажирських перевезень на час карантину.

За рішенням уряду, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів в регіонах з "червоним", "жовтим" або "помаранчевим" рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу літака і пасажирів транспорту, зокрема, сертифіката про вакцинацію.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ - 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Денис Прядко