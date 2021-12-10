Лікар вказав, що лікування таких пацієнтів дуже складне.

Людям з алергічними реакціями на медичні препарати все ж необхідно щеплення від COVID-19. У разі захворювання людині будуть вводити не один препарат, а кілька, що дасть більше негативу.

Про це розповів відомий лікар Євген Комаровський в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ну ось уявіть, є у людини алергія на медичні препарати. І ось така людина захворює на коронавірусну інфекцію, потрапляє в лікарню, тоді мова йде не про один препарат, а про купу ліків, які він буде отримувати. Так чи не розумніше використовувати один препарат - тобто вакцину, щоб потім уникнути десятка медикаментів?"- зазначив лікар.

За його словами, в подібних випадках щеплення, навпаки, необхідне. При цьому Комаровський вказав, що перед введенням вакцини українці мають повне право уточнити, а чи все є у медиків для надання допомоги в разі анафілактичного шоку.

Читайте такожСімейний лікар захворів або звільнився: в НСЗУ розповіли українцям, куди звертатися за допомогою"Людина, яка боїться, має право вимагати у лікаря, щоб йому показали, чи є в клініці адреналін та дексаметазон для надання допомоги при гострій алергічної реакції, набряку Квінке й так далі", - підсумував Комаровський.

Коронавірус в Україні станом на 9 грудня

В Україні за добу, 8 грудня, виявили 12 376 нових випадків захворювання-19, з них 1078 дітей та 194 медпрацівники. Крім того, госпіталізували 2449 осіб. При цьому померли 465 пацієнтів, але одужали 24 547 осіб.

За весь час пандемії в Україні

захворіли-3 532 357 осіб;

одужали-3 133 970 осіб;

летальних випадків-89 901.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

В Україні з початку вакцинації від COVID - 19 зроблено понад 26 млн щеплень.

Читайте такожУ Львові від ускладнень COVID-19 померла 23-річна породаПри цьому щеплення від COVID-19 за 8 грудня отримали 178 тис. Першу дозу отримали 69 тис. 267 осіб, повністю імунізовані-109 тис. 529 осіб.

З початку вакцинальної кампанії в Україні щеплені 13 млн 974 тис. 700 осіб, з них повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини-12 млн 151 тис. 762 людини. Всього зроблено 26 млн 126 тис.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Анастасія Горбачова