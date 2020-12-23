За словами лікаря, коронавірус постійно мутує.

Виявлений у Великій Британії новий штам коронавірусу не вплине на ефективність наявних вакцин, переконаний лікар та блогер Євген Комаровський.

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Таку думку він висловив у своєму відеоблозі. За словами лікаря, вірус постійно мутує. Наразі немає жодних даних про те, що новий штам може становити особливу небезпеку.

"Головне питання: чи вплине мутація на ефективність вакцини? Ні, не вплине", - сказав Комаровський.

Лікар, крім того, не розуміє, чому виявлення нової мутації стало приводом для ізоляції Великої Британії. Адже відомо, що «британський штам» вже виявили на континенті. Понад те, фахівці говорять про нього ледь не з вересня.

«Напрошується сумні думки про те, що коронавірус- коронавірусом, а політика – політикою… Як я багато разів повторював, усі коронавірусні рішення не стільки медичні, скільки політичні», - вказав Комаровський.

Лікар також зазначив, що останнім часом в Україні ситуація з поширенням COVID-19 стабілізувалася. У лікарнях перебуває багато людей, однак їх кількість не збільшується.

Новий штам коронавірусу: що відомо

19 грудня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив, що в Лондоні і на південному сході Англії з 20 грудня вводиться новий, четвертий рівень обмежень через появу нового штаму коронавірусу, який дуже швидко поширюється. Це насправді означає повний локдаун.

Новий штам коронавірусу відомий як VUI-202012/01. За словами Джонсона, він може бути набагато небезпечнішим ніж відомий вченим варіант.

20 грудня Бельгія, Нідерланди, Італія, Австрія і Німеччина тимчасово скасували всі авіарейси з Великої Британії.

У МОЗ закликали українців утриматися від поїздок до Великої Британії, Данії, Нідерландів та Австралії, де вже зафіксовані випадки циркуляції саме цього штаму коронавірусу.

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Автор: Дмитро Захаров