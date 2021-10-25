Ігор Кондратюк закликав не зволікати та робити щеплення від коронавірусу.

Відомий український продюсер та телеведучий Ігор Кондратюк звернувся до українців, які виступають проти щеплень від коронавірусу.

На своїй сторінці у Facebook він пригрозив банити і видаляти всіх антивакцинаторів із друзів. Також Кондратюк додав до допису дві світлини – свій архівний знімок із ковідного відділення лікарні у березні цього року та фото вакцини, якою імунізувався у липні.

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"Мої фейсбучні друзі! Знову про наболіле. Якщо ви користуєтесь смартфоном, мобільним зв'язком і комп'ютером, а не пишете на бересті/пергаменті; їздите на авто (автобусах, літаках, etc.), а не на бричках/підводах; користуєтесь туалетним папером, а не підтираєтесь лопухами; ваші діти щодня зранку ходять в школу, а не в ліс по гриби та ягоди; живете в будинках, а не в мазанках/землянках; іншими словами – якщо ви живете у 21-му столітті, то у мене запитання: чому дехто з вас постить маячню про шкідливість вакцинації від ковід-19?", – написав Кондратюк.

Телеведучий також закликав не зволікати та робити щеплення від коронавірусу.

"Хочете, щоб вас і ваших дітей лікарі не витягували з того світу після зараження коронавірусом – вакцинуйтесь! Не хочете вакцинуватись – обов'язково в кінці коменту напишіть: "хочу швидше покинути цей світ, тому я – антивакцинатор/ка". Визначайтесь, бо може бути пізно… Розум переможе! Гарного дня!", – зазначив Кондратюк.

Нагадаємо, в Україні минулого тижня зроблено понад 1,5 млн щеплень від COVID-19. Вчора проти COVID-19 було вакциновано 101 331 людину.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплені 8 млн 965 тис. 692 особи, з них повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини – 6 млн 989 тис. 668 осіб.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко