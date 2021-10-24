Люди роблять невірні висновки, вважає експерт і нагадує, що людство змогло перемогти ряд хвороб саме завдяки вакцинації.

Українці дезорієнтовані через інформаційний хаос з приводу вакцинації, який з'явився в ЗМІ, а також у заявах політиків.

Про це заявила епідеміолог Тетяна Чумаченко, пише "Україна 24".

Вона зазначила, що наразі немає реальних причин до того, щоб захворюваність знижувалося, оскільки люди не хочуть вакцинуватися й дотримуватися карантинних заходів.

"Ми спостерігаємо зростання захворюваності. На жаль, умови поширення вірусу мають місце, і, на жаль, ми зараз не бачимо, епідеміологи, принаймні, не бачать, реальних причин до того, щоб захворюваність знижувалося. Люди як і раніше не хочуть вакцинуватися, люди як і раніше не дотримуються дистанції, не дуже-то люблять правильно носити маски. І це біда всієї країни", - сказала Чумаченко.

За її словами, людям важко приймати рішення щодо вакцинації через різні думки з приводу неї в ЗМІ.

"На що хотілося б звернути увагу, на те, що людям дуже важко приймати рішення. Без вакцинації ми не переможемо цю проблему. І на сьогодні людям важко дуже приймати рішення, коли з екранів телебачення і з газет вони чують абсолютно різні думки з приводу вакцинації. І коли у нас депутати та політики дуже емоційно починають висловлюватися проти вакцинації, це додає сумнів людям, і їм складніше приймати рішення", - зазначила Чумаченко.

Вона вважає, що не можна пов'язувати всі "збої" зі здоров'ям, які виникають в українців після щеплення, із побічним ефектом від вакцини.

"Не можна говорити, що після вакцинації стільки-то людей померли. До коронавірусу люди вмирали щодня з різних причин, і зараз продовжують. Коли йде масова вакцинація, безумовно, йде нашарування всіх подій негативних як зі здоров'ям людей. Вони які були, такі ж і залишилися... Люди починають робити неправильні висновки. Так само можна сказати, що людина випила чаю і через день померла, тут усім зрозуміло, що це абсурдно звучить. Але коли з вуст політиків це все емоційно звучить, людям важко зрозуміти, що в нас сьогодні кожен випадок негативної якоїсь події зі здоров'ям реєструється протягом 30 днів після вакцинації. Все це можна подивитися у відкритому доступі. Кожен випадок розслідується. Навіть якщо підвищилася температура - це необов'язково температура підвищується від щеплення, вірніше як наслідок щеплення, це може бути зовсім інше захворювання. Наприклад, людина щось з'їв недоброякісне, у нього розвинулася кишкова інфекція, і у нього теж підвищиться температура. Тому хотілося б, щоб ті, хто так емоційно висловлюються, несли відповідальність за свої слова", - зазначила Чумаченко.

Епідеміолог нагадала, що люди змогли перемогти низку хвороб саме завдяки вакцинації.

"Що стосується кратності вакцинації, знову-таки, говорили про те, що ось проти поліомієліту тільки одне щеплення. Зовсім ні, це неправда, у нас дуже добре працює імунопрофілактика, це найбільш ефективний метод стримування епідемії. Ми стали вакцинозалежними, я зараз не кажу про COVID-19. Тобто, як тільки у нас знижується охоплення щепленнями, відразу інфекції підіймають голову... Тому хотілося б, щоб люди все-таки критично оцінювали, з чиїх вуст вони чують ті, чи інші слова, не дуже слухали такі емоційні висловлювання, а аналізували, приймали правильне рішення. На сьогодні вакцинація нам допоможе подолати ситуацію, поліпшити її, зберегти життя і здоров'я людей, тому що навіть якщо людина захворіла та одужала, у неї ще дуже тривалий час залишаються наслідки після перенесеного захворювання", - розповіла Чумаченко.

За її словами, коронавірус SARS-CoV-2 може "запустити" в організмі низку патологій, які могли б і не розвинутися без інфікування.

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"Цей вірус може ініціатором виникнення нових захворювань, наприклад, цукрового діабету, або патологій щитоподібний залози, міокардитів. Це все дуже серйозно, і хотілося б, щоб люди задумалися, і все-таки пішли. У нас вакцини є. Це щастя, що придумали такі ефективні вакцини, що майже 7 млрд доз було введено у світі. Про що ще думати? Люди зберігають своє життя і здоров'я. Чому українці не хочуть цьому слідувати? Занадто мало у нас ще на сьогодні щеплених для того, щоб ми говорили про те, що ми подолали цю пандемію", - підкреслила епідеміолог.

Вакцинація в Україні: що відомо

Станом на ранок 24 жовтня в Україні зафіксували 20791 новий випадок COVID-19. За минулу добу госпіталізовано 5924 людини. При цьому COVID-19 забрав 386 життів, але одужали - 6081 людина.

За минулу добу, 23 жовтня, 177730 осіб отримали щеплення від COVID-19, з них одну дозу отримали 129530 осіб, а повністю вакциновані - 48200 осіб.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 8890454 людини, з них отримали одну дозу - 8890452 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози - 6963577 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 15854029 щеплень.

Зазначимо, що записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0800602019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Олександр Топчій