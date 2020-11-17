У Києві за добу підтверджено 1143 нових випадків захворювання на COVID-19, 14 людей померли.
Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграм-каналі.
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«За минулу добу ще 1143 хворих на коронавірус. Померли 14 людей. Усього коронавірус забрав життя 990 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 52 642», - зазначив мер.
Серед хворих, у яких COVID-19 підтвердили минулої доби, - 636 жінок, 422 чоловіки, 85 дітей. Крім того, серед хворих - 45 медиків.
До лікарень госпіталізували 90 пацієнтів, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому (164), Деснянському (155) та Дніпровському (139) районах.
Одужали за минулу добу 359 людей, з початку пандемії коронавірус подолали 19 126 жителів Києва.
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