Загалом у Києві підтверджено 52 642 випадки COVID-19.

У Києві за добу підтверджено 1143 нових випадків захворювання на COVID-19, 14 людей померли.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграм-каналі.

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«За минулу добу ще 1143 хворих на коронавірус. Померли 14 людей. Усього коронавірус забрав життя 990 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 52 642», - зазначив мер.

Серед хворих, у яких COVID-19 підтвердили минулої доби, - 636 жінок, 422 чоловіки, 85 дітей. Крім того, серед хворих - 45 медиків.

До лікарень госпіталізували 90 пацієнтів, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому (164), Деснянському (155) та Дніпровському (139) районах.

Одужали за минулу добу 359 людей, з початку пандемії коронавірус подолали 19 126 жителів Києва.

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Автор: Інна Андаліцька