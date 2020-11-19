Ураження легень посадовця складає 50%.

Голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян госпіталізований з COVID-19 та двобічною пневмонією.

Про це йдеться у повідомленні на сайті облради.

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«Від суботи голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян перебуває в лікарні з двобічною пневмонією. ПЛР-тест позитивний», - йдеться у дописі.

За інформацією лікаря-пульмонолога Чернівецької обласної клінічної лікарні Тетяни Цинтар, ураження легень пацієнта складає 50%, стан стабільно тяжкий.

Зазначається, що Мунтяна госпіталізували 14 листопада, а 16 листопада перевели у відділення реанімації та інтенсивної терапії Чернівецької обласної клінічної лікарні. 17 листопада його стан погіршився і він перебуває на дотації кисню.

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Автор: Тетяна Поляковська