Голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян госпіталізований з COVID-19 та двобічною пневмонією.
Про це йдеться у повідомленні на сайті облради.
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«Від суботи голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян перебуває в лікарні з двобічною пневмонією. ПЛР-тест позитивний», - йдеться у дописі.
За інформацією лікаря-пульмонолога Чернівецької обласної клінічної лікарні Тетяни Цинтар, ураження легень пацієнта складає 50%, стан стабільно тяжкий.
Зазначається, що Мунтяна госпіталізували 14 листопада, а 16 листопада перевели у відділення реанімації та інтенсивної терапії Чернівецької обласної клінічної лікарні. 17 листопада його стан погіршився і він перебуває на дотації кисню.
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