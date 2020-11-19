Комендантська година передбачає заборону на вихід з дому в певні години.

В Україні ходять чутки про введення комендатської години в будні дні. Про це заявили сьогодні в офісі президента. Якщо введення комендантської години буде схвалено, вона стане доповненням до вже існуючих обмежень у вихідні.

Що таке комендантська година

Комендантська година передбачає заборону для жителів території перебувати на вулиці і в громадських місцях в певний час без спеціального дозволу. Якщо людина вийде з дому під час комендантської години - поліція має право її оштрафувати.

В Україні введення комендантської години можливе тільки при надзвичайному стані.

Комендантська година в Україні: що відомо

Як заявляє Офіс президента, комендантська година в Україні може діяти з 21:00 у будні дні. Такі обмеження допоможуть стримати темпи зараження коронавірусом і уникнути повного локдауну.

Комендантська година у світі: які країни ввели обмеження

У деяких країнах світу введено жорстку або часткову комендантську годину для боротьби з пандемією.

Туреччина

Туреччина раніше вводила часткову комендантську годину для літніх людей - їм дозволялося виходити на вулицю з 10:00 до 16:00. Тепер такі обмеження поширяться і на молодих людей у віці до 20 років. А на вихідних з 20:00 до 10:00 комендантська година діє для всіх громадян.

Франція

З 17 жовтня на території Франції діє комендантська година. Жителям країни заборонено перебувати на вулиці з 23:00 до 6:00. В уряді також розглядають ймовірність введення загальнонаціонального карантину.

Іспанія

Ситуація з коронавірусом в Іспанії критична. Через пандемію на території всієї країни діє надзвичайний стан. Виходити на вулицю іспанцям заборонено з 23:00 до 6:00. Уряд планує продовжити ці обмеження на півроку.

Греція

В Греції з 21:00 до 5:00 дозволено виходити на вулицю тільки за робочими обов'язками, за станом здоров'я або на коротку прогулянку з домашньою твариною. Для цього потрібно заздалегідь отримати документ або відправити СМС на спеціальний номер.

Італія

В Італії жителям країни заборонено залишати будинок після 22:00. На вихідних також діють обмеження, схожі на український карантин вихідного дня, а старші школярі будуть переведені на дистанційне навчання.

Румунія

У Румунії комендантську годину введено з 23:00 до 5:00. У цей час можна перебувати на вулиці тільки з поважних причин: поїздка на роботу, супровід дитини і покупка ліків.

Грузія

Грузія ввела з 22:00 до 5:00 заборонені пересування по вулиці і робота громадських закладів. Такі обмеження прийняті в найбільших грузинських містах.

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Автор: Катерина Пулатова