Щоб вийти на вулицю в Греції, треба надіслати SMS на спецномер.

У Греції від п'ятниці, 13 листопада, вводиться загальнонаціональна комендантська година у зв'язку зі зростанням кількості хворих на новий коронавірус COVID-19.

Комендантська година триватиме від 21:00 до 05:00, повідомляє ТСН із посиланням на Ekathimerini.

У цей період часу вихід на вулицю буде дозволений тільки тим, кому потрібно на роботу, за станом здоров’я чи на коротку прогулянку з домашнім улюбленцем.

"Тим, хто хоче залишити свій дім після 21:00, доведеться надіслати SMS на спеціальний номер або отримати документ від свого роботодавця", йдеться в повідомленні.

Обмеження запровадили у відповідь на зафіксований добовий рекорд кількості смертей - 43, та 2 752 нових випадки зараження коронавірусом.

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Зазначимо, що загалом від початку пандемії у Греції зафіксовано 63 321 випадок інфікування COVID-10.

Коронавірус: важливо знати кожному

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Автор: УНІАН