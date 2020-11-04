Згідно з новими обмеженнями, торгові центри не працюватимуть у вихідні та святкові дні, також будуть закриті музеї та виставки.

Жителям Італії з 5 листопада заборонять виходити з дому після 22:00 без поважної причини.

Читайте такожБарі лише до 18:00 і зачинені лижні курорти: в Італії знову запроваджують жорсткий карантинСьогодні вночі прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте підписав декрет про введення додаткових обмежень через зростання числа заражень коронавірусом, повідомляє kommersant з посиланням на газету La Stampa.

Згідно з новими обмеженнями, торгові центри не працюватимуть у вихідні та святкові дні, також будуть закриті музеї та виставки, транспорт може бути заповнений не більше ніж на 50%. Школярі старших класів перейдуть на дистанційне навчання, а молодші школярі повинні будуть носити маски навіть під час уроків, раніше маски потрібно було надягати тільки на перерві.

Уряд також ввів поділ території на три зони ризику. У "червону зону" можуть потрапити Ломбардія, П'ємонт і Больцано. Там закриють всі магазини, за винятком продуктових і торгуючих предметами першої необхідності, займатися спортом можна буде тільки на вулиці індивідуально, жителі інших регіонів не зможуть в'їхати в ці райони.

До "помаранчевої зони" можуть віднести Південні Апулію і Калабрію, Північні Венето і Лігурію. Там обмежать виїзд з міст постійного проживання, закриють всі точки громадського харчування. У "зеленій зоні" ресторани і бари не працюватимуть після 18:00, закриються спортзали і басейни, театри і кінотеатри. У країні діє масочний режим.

Коронавірус в Італії

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Автор: УНІАН