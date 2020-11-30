Хлопчики народились через кесарів розтин / скріншот
У COVID-центрі Дніпра народилися двійнята.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Як зазначається, 35-річну вагітну жінку терміново доправили до обласної лікарні Мечникова з Першотравенська. У неї діагностували COVID-19 і стан ставав дедалі тяжчим. Через коронавірус у мами малюки в утробі почали страждати від нестачі кисню. Тож вагітній зробили кесарів розтин.
Народились двоє хлопчиків вагою 3 та 2,8 кілограма.
Новонароджених теж невдовзі протестують на коронавірус.
У COVID-центрі Дніпра народилися двійнята
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