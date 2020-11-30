Новонароджених хлопчиків невдовзі протестують на коронавірус.

У COVID-центрі Дніпра народилися двійнята.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Як зазначається, 35-річну вагітну жінку терміново доправили до обласної лікарні Мечникова з Першотравенська. У неї діагностували COVID-19 і стан ставав дедалі тяжчим. Через коронавірус у мами малюки в утробі почали страждати від нестачі кисню. Тож вагітній зробили кесарів розтин.

Народились двоє хлопчиків вагою 3 та 2,8 кілограма.

Новонароджених теж невдовзі протестують на коронавірус.

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Автор: УНІАН