Позики надійдуть в межах угод з Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком.

Україна уклала договори про позику близько 490 млн доларів (12,8 млрд грн) на заходи, спрямовані на боротьбу з COVID-19.

Про це повідомляє експертна організація StateWatch із посиланням на відповідь МОЗ.

Як зазначають у МОЗ, всього Україна та Міжнародний банк реконструкції та розвитку уклали три угоди про позики, направлені на боротьбу з COVID-19 в межах проектів:

"Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей";

"Додаткове фінансування Проекту "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей";

"Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні".

Читайте такожНемає щеплення – немає роботи: як пандемія змінила український ринок праціМетою проекту "Додаткове фінансування Проекту "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей" є підвищення ефективності та якості медичних послуг, особливо щодо неінфекційних захворювань, відповідно до реформ сектору охорони здоров’я, а також запобігання, виявлення та реагування на загрозу, яку становить COVID-19.

Натомість проект "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні" має на меті запобігання, виявлення та реагування на COVID-19, та зміцнення національної системи охорони здоров’я України.

Як повідомляв УНІАН, за 10 місяців 2021 року здійснено видатків на боротьбу з COVID-19 у розмірі понад 31 млрд гривень. У цілому на боротьбу з COVID-19 у 2021 році передбачено 41,5 млрд гривень.

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Автор: Марта Гичко