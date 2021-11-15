У цілому на боротьбу з коронавірусом у 2021 році передбачено 41,5 млрд гривень.

За 10 місяців 2021 року здійснено видатків на боротьбу з COVID-19 у розмірі понад 31 млрд гривень.

Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів.

Зокрема, кошти витрачено на оплату послуг з екстреної та стаціонарної медичної допомоги, наданих пацієнтам з COVID-19, та послуг з вакцинації населення від COVID-19 – 14,6 млрд грн; на закупівлю вакцин від COVID-19 – 9,8 млрд грн. У цілому на лікування хворих на COVID-19 і послуги з вакцинації у рамках програми медичних гарантій у 2021 році спрямовано 20,2 млрд грн, а на закупівлю вакцин – 10,5 млрд грн коштів державного бюджету. Також Україна вже отримала додатково 8 млн доз вакцин від міжнародних партнерів.

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Також кошти витрачені на виплати закладам Національної академії медичних наук України за послуги з госпіталізації пацієнтів з COVID-19 – 14 млн грн з передбачених 55 млн грн; на забезпечення лікарень киснем, експрес-тестами та витратними матеріалами для тестування витрачено 600 млн грн із передбачених 1,4 млрд гривень. Окрім того, відповідно до змін до держбюджету 2021, які були підписані президентом України 5 листопада, на ці цілі ще спрямовано 800 млн грн.

на заходи щодо соціальної підтримки населення в умовах карантину витрачено 2,9 млрд грн; на виплату матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності ("лікарняних") – 0,8 млрд грн.

Усього на ці цілі Міністерству соціальної політики було спрямовано 3,8 млрд грн (2,0 спеціальний фонд, 1,8 млрд грн - загальний фонд).

Крім того, ці кошти були спрямовані на виплату допомоги по безробіттю та по частковому безробіттю – 1,5 млрд грн, або 96% спрямованих Мінекономіки 1,6 млрд грн коштів для здійснення таких виплат; на здійснення заходів з боротьби з COVID-19 у закладах освіти – 18,3 млн грн з передбачених 1 млрд грн; на доплати до заробітної плати військовослужбовцям Національної гвардії та Державної прикордонної служби, органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейським, медичним та іншим працівникам відомчих закладів охорони здоров’я – 0,8 млрд гривень (98% спрямованих коштів).

У цілому на боротьбу з COVID-19 у 2021 році передбачено 41,5 млрд гривень.

"Наразі ми маємо достатньо вакцин, щоб захистити більшість громадян України. Досвід інших країн показує, що вакцинація є надійним способом зменшити ймовірність зараження або тяжкого перебігу хвороби, а також суттєво зменшує навантаження на медичну систему в цілому. Зі свого боку Мінфін здійснює системне фінансування заходів із боротьби із COVID-19 та шукає нові можливості для збільшення доступних фінансових ресурсів на протидію пандемії", - прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Мінфіні повідомляли, що за 8 місяців цього року на боротьбу з COVID-19 було спрямовано понад 30 млрд грн. Зокрема, на оплату послуг з екстреної та стаціонарної медичної допомоги, наданих пацієнтам з COVID-19, та послуг з вакцинації населення від COVID-19 витрачено 11,8 млрд грн, на закупівлю вакцин від COVID-19 – 9,8 млрд грн.

Коронавірус в Україні: що відомо

В Україні за минулу добу, 14 листопада, виявили 10802 нових випадки коронавірусу. 442 людини померли від ускладнень хвороби, а 11 219 - одужали. Госпіталізували 2798 людей із підозрою чи підтвердженим COVID-19.

Зазначимо, що за статистикою більшість госпіталізованих з коронавірусом не робили щеплення проти цієї хвороби.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Леся Лещенко