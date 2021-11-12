Опитування вказує, що навіть смерть знайомих від коронавірусу не спонукає людей задуматися про вакцинацію.

Близько мільйона українців вірять у незворотні мутації в організмі через вакцину від COVID-19.

Про це під час прес-конференції в УНІАН, на якій було представлено результати всеукраїнського соціологічного дослідження "Вакцинація та громадяни: Жовтень 2021", повідомив виконавчий директор Українського інституту майбутнього (UIF) Вадим Денисенко.

Говорячи про результати дослідження, він розповів, що 10% антивакцинаторів вважають, що у разі отримання антиковідної вакцини у них почнуться незворотні мутації в організмі.

"Тобто, ми можемо зараз говорити, що є 1 мільйон українців, як мінімум, а реально - трішечки більше… вважає, що антиковідна вакцина призведе до мутації їхнього організму, до чипізації їхнього організму і так далі", - наголосив він.

Денисенко пояснив, що в учасників опитування запитали, якщо вони не збираються вакцинуватися, то чому. "На першому місці з величезним відривом - 48% - "не довіряю вакцині взагалі"… Далі йде, на другому місці, - "боюся мутацій" - 10%", - сказав Денисенко.

Крім того, зокрема, 9% чекають результатів довгострокових досліджень по вакцинам, 7% вважають, що мають сильний імунітет, 3% не довіряють вітчизняним лікарям; за станом здоров’я – 2%, 1% вказали, що вакцинуватися їм заборонила церква.

Також учасникам опитування ставили запитання, чи є серед їхніх знайомих, близьких, родичів померлі від COVID-19. "Серед тих людей, у яких серед близьких родичів чи друзів є померлі від ковіду, кореляція по відношенню до вакцинації є такою ж, як і по всьому населенню. Тобто, смерть близької людини не змушує людину задуматися про те, що вакцина може допомогти", - підкреслив Денисенко.

Своєю чергою, доктор соціологічних наук Олександр Шульга також розповів, що згідно з результатами дослідження, "умовно найменшою часткою тих, хто вакцинувався - отримав першу чи дві дози, - є молодь до 24 років".

За регіональним розподілом, додав він, на півдні частка тих, хто не бажає вакцинуватися, і тих, хто вакцинувався, є нижчою.

Серед іншого, зазначив Шульга, серед партій, які долають 5-відсотковий бар’єр, якби вибори до парламенту пройшли найближчої неділі, найбільше тих, хто не хоче вакцинуватися і хто найменше вакцинувався, - серед прихильників "Опозиційної платформи – За життя" та "Батьківщини".

"Найбільше тих, хто у нас виступає за вакцинацію, самі вакцинувалися, принаймні першу дозу отримали, - серед виборців партії "Сила і честь" - у них 52% електорату… вакцинувалися. Так само - "Європейська солідарність" - 47% серед прихильників "Європейської солідарності" вакцинувалися", - розповів експерт.

Водночас серед виборців "Слуги народу", за даними опитування, кількість тих, хто вакцинувався, і тих, хто ще не зробив цього або не збирається цього робити взагалі, є майже рівною.

Крім того, у тих, хто ще не вакцинувався, але хотів би зробити це невдовзі (20% опитаних), запитали, чому вони не зробили цього раніше. Лише 5% з них відповіли, що причиною була відсутність доступної вакцини.

"Тобто, питання було не в тому, що вакцини немає, а в тому, що, по-перше, вони не хотіли вакцинуватися, а потім змінили свою думку, - це серед таких людей, які хочуть невдовзі вакцинуватися, - 21%. 18% серед них кажуть, що не було часу вакцинуватися. 16% серед цих людей кажуть, що перехворіли на COVID, і таким чином, мали антитіла… Також 14% кажуть, що не було потреби, а зараз треба", - сказав Шульга.

Також керівник програми "Медицина" UIF Дмитро Турчак повідомив, що майже 53% громадян України виступають проти обов'язкової вакцинації від COVID-19. Найбільше противників цього - серед молоді до 24 років.

"Абсолютна більшість громадян виступають проти обмеження прав для невакцинованих від коронавірусу. Особливо це стосується обмежень відвідувати продуктові магазини, доступу до роботи, доступу до навчання та обмеження поїздок у громадському транспорті", - розповів він.

При цьому старше покоління більше підтримує обмеження масових заходів та відвідування кафе, а молодь не сприймає майже жодні обмеження.

Читайте такожВ Україні може бути до 800 тисяч підроблених COVID-сертифікатів - дослідження

Як проводилося дослідження

Дослідження, проведене компанією "Нью Імідж Маркетинг Груп" на замовлення UIF, проводилося 23 жовтня - 2 листопада. Обсяг вибірки - 2 тис. 400 респондентів. Методологія - опитування face-to-face по структурованій інтерактивній анкеті на планшеті з використанням власного програмного забезпечення для проведення опитувань "LEMUR". Генеральна сукупність опитування становить 30 млн 842 тис. 531 житель України (крім тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, АР Крим) віком від 18 років. Похибка не перевищує 2%.

Вакцинація в Україні: що відомо

В Україні протягом 11 листопада проти COVID-19 було вакциновано 279 тис. 136 людей. Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, одну дозу отримали 141 тис. 347, повністю імунізовані - 137 тис. 789. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 млн 986 тис. 077 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 млн 422 тис. 334. Загалом проведено 20 млн 408 тис. 409 щеплень.

Загалом минулої доби в Україні виявили 24058 нових випадків COVID-19. За добу було госпіталізовано 4318 осіб; зафіксовано 750 летальних випадків; одужали 21941 особа.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Таня Поляковська