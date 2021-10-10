Харківська та Одеська області лідирують за кількістю заражень

Станом на ранок, 10 жовтня, в Україні зафіксували 11344 нових випадків COVID-19. При цьому хвороба забрала 162 життя.

Про це повідомляє Telegram-канал Міністерства охорони здоров'я України.

Серед захворілих 1149 дітей та 122 медпрацівники.

У суботу з ускладненнями госпіталізували 3712 осіб. Водночас видужала 2581 людина, але хвороба забрала 162 життя.

Читайте такожВ одеському таборі" Молода Гвардія " новий спалах коронавірусу (відео)За весь час пандемії в Україні виявили 2 541 257 випадків інфікування CPVID-19, з них 2 290 427 одужали, а 58 493 – летальні.

Лідерами за кількістю нових випадків коронавірусу є:

Харківська область - 1783 нових випадки;

Одеська – 1010;

Дніпропетровська - 838;

Запорізька - 836;

Донецька - 819.

Коронавірус в Україні

Станом на 9 жовтня в Україні підтвердили 15 908 нових випадків інфікування коронавірусом, з них дітей – 1 477, медпрацівників – 298.

При цьому з ускладненнями хвороби госпіталізували 3 571 людини, водночас 5 364 одужали, а 250 померли.

Показники поширення COVID-19 у 15 областях відповідають "помаранчевому" рівню епідемічної небезпеки, а саме в Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька області.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Херсонська область може перейти до "червоного" рівня епіднебезпеки.

Автор: Анастасія Горбачова