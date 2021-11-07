В Україні через коронавірус 6 листопада у лікарні потрапили понад 5 тисяч осіб / фото УНІАН
Коронавірус в Україні 6 листопада діагностували у 17 419 осіб, госпіталізовані 5 652 захворілих.
За добу одужали 8 520 осіб, а померли 449 інфікованих, йдеться у Telegram-каналі МОЗ України.
Коронавірус в Україні – статистика станом на 7 листопада:
- Захворіли 3 075 433 особи;
- Одужали 2 512 756 осіб;
- Померли 72 084 особи;
- Зроблено 14 847 087 ПЛР-тестів.
Нагадаємо, пандемія коронавірусу розпочалася у березні минулого року.
В нашій державі 5 листопада COVID-19 діагностували у 25 063 осіб, госпіталізували 5 057 захворілих, померли 793 особи, а одужали 11 817 пацієнтів.
Інфографіка УНІАН