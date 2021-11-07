Коронавірус в Україні продовжує вирувати: за добу госпіталізовані понад 5 тисяч осіб

Упродовж доби померли 449 захворілих на COVID-19.

Коронавірус в Україні 6 листопада діагностували у 17 419 осіб, госпіталізовані 5 652 захворілих. За добу одужали 8 520 осіб, а померли 449 інфікованих, йдеться у Telegram-каналі МОЗ України. Коронавірус в Україні – статистика станом на 7 листопада: Захворіли 3 075 433 особи;

Одужали 2 512 756 осіб;

Померли 72 084 особи;

Зроблено 14 847 087 ПЛР-тестів. Нагадаємо, пандемія коронавірусу розпочалася у березні минулого року. В нашій державі 5 листопада COVID-19 діагностували у 25 063 осіб, госпіталізували 5 057 захворілих, померли 793 особи, а одужали 11 817 пацієнтів. Автор: Екатерина Присяжнюк

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