В Україні через коронавірус 6 листопада у лікарні потрапили понад 5 тисяч осіб / фото УНІАН

Коронавірус в Україні 6 листопада діагностували у 17 419 осіб, госпіталізовані 5 652 захворілих.

За добу одужали 8 520 осіб, а померли 449 інфікованих, йдеться у Telegram-каналі МОЗ України.

Коронавірус в Україні – статистика станом на 7 листопада:

  • Захворіли 3 075 433 особи;
  • Одужали 2 512 756 осіб;
  • Померли 72 084 особи;
  • Зроблено 14 847 087 ПЛР-тестів.

Нагадаємо, пандемія коронавірусу розпочалася у березні минулого року.

В нашій державі 5 листопада COVID-19 діагностували у 25 063 осіб, госпіталізували 5 057 захворілих, померли 793 особи, а одужали 11 817 пацієнтів.

Інфографіка УНІАН

Автор: Екатерина Присяжнюк