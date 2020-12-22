Кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19 у світі та Україні продовжує невпинно зростати.
Коронавірус у світі: статистика
У світі з початку пандемії виявлено 77 млн 364 тис. 959 хворих на COVID-19.
1 млн 702 тис. 600 осіб померли від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, вилікувались - 43 млн 637 тис. 701 людей.
Найбільше інфікованих виявлено у США – понад 18 млн; в Індії – більш як 10 млн; Бразилії – 7,2 млн; Росії – 2,8 млн; Франції – 2,5 млн; Сполученому Королівстві – понад 2 млн.
Україна в загальносвітовому антирейтингу за кількістю хворих перебуває на 16-му місці, між Іраном та Перу.
Коронавірус в Україні: актуальні дані
В Україні за добу зафіксовано 8 тис. 514 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померли - 232 особи, одужали - 14 тис. 020 людей.
За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 979 тис. 506 осіб; одужали – 600 тис. 288 осіб; померли – 16 тис. 897; проведено ПЛР-тестувань – 5 млн 307 тис. 601.
Коронавірус у Києві: статистика
У Києві за минулу добу виявили понад 1,1 тис. хворих на COVID-19, 26 - померли .
Загалом у столиці на сьогодні вже 102 тис. 282 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.
Карантин в Україні: що відомо
З 19 грудня, в Україні діятиме оновлений карантин, який триватиме включно до 28 лютого 2021 року. В рамках цього карантину закладам культури, туризму та креативним індустріям доведеться працювати в режимі двох зон: спочатку "помаранчевої", далі "червоної" і потім знову "помаранчевої".
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