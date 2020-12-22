Великобританія повідомила, що швидке поширення COVID - 19 в країні пов'язано з новим штамом вірусу.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) не має доказів, що нова мутація коронавірусу посилює тяжкість перебігу захворювання.

Читайте також"Великі скупчення людей": мешканка Лондона розповіла про ажіотаж через новий штам COVID-19Про це, заявив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я Майкл Райан. Раніше Великобританія повідомила, що швидке поширення COVID-19 в країні пов'язано з новим штамом вірусу.

«На даний момент немає ніяких доказів того, що є якесь збільшення тяжкості, пов'язане з цим захворюванням»,-сказав Райан на брифінгу ВООЗ, передає kommersant.

За словами глави технічної групи підрозділу надзвичайних захворювань ВООЗ Марії Ван Керкхове, на десять жителів Великобританії, які заразилися новим штамом коронавірусу, припадає 15 осіб, яким від них передалася інфекція. Це на чотири людини більше, ніж фіксувалося раніше.

Новий коронавірус: що відомо

19 грудня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив, що в Лондоні і на південному сході Англії з 20 грудня вводиться новий, четвертий рівень обмежень через появу штаму коронавірусу, який дуже швидко поширюється. Це насправді означає повний локдаун.

Новий штам коронавірусу відомий як VUI-202012/01. За словами Джонсона, він може бути набагато небезпечнішим ніж відомий вченим варіант.

20 грудня Бельгія, Нідерланди, Італія, Австрія і Німеччина тимчасово скасували всі авіарейси з Великобританії.

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Автор: УНІАН