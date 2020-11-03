Також в Україні змінили критерії завершення амбулаторно-поліклінічного лікування COVID-19.

Перша заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як заявляє про зміну критеріїв до госпіталізації хворих з підозрою та з підтвердженим COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час прес-брифінгу в Києві.

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«Хочу розказати про зміни, які відбулись до стандартів надання медичної допомоги на первинній ланці. Наказом МОЗ від 27.10 внесені зміни, які стосуються первинної медичної та амбулаторної поліклінічної допомоги пацієнтам з підозрою на COVID-19 в частині до госпіталізації та критеріїв завершення амбулаторного поліклінічного лікування», - заявила вона.

Наразі, за словами Садов'як, госпіталізація показана особам з підозрою чи підтвердженим COVID-19, що мають хоча б одну з ознак, а саме: частота дихання менш як 10 за хвилину або понад 30; сатурація (рівень насиченості киснем крові – УНІАН) менше або дорівнює 92%; порушення свідомості.

Також, за словами Садов'як, госпіталізація показана пацієнтам з перебігом захворювання середньої важкості, які мають тяжку супутню патологію у стадії декомпенсації.

Крім того, вона повідомила, що завершити амбулаторне поліклінічне лікування COVID-19 можна за наявності наступних критеріїв: відсутність клінічних проявів ГРВІ протягом трьох днів рахуючи з 10-го дня від дати появи симптомів без лабораторного обстеження, відсутність клінічних ознак ГРВІ протягом трьох днів від дати взяття матеріалу при позитивному результаті на COVID-19 методом ПЛР без лабораторного обстеження; відсутність клінічних проявів ГРВІ за отримання одного негативного результату тестування методом ПЛР.

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Автор: Костянтин Гончаров