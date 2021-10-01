Виявляється, "Дельта" іноді схожа на звичайний ротавірус.

Небезпечний штам "Дельта", який наразі має значну присутність в Україні та впливає на перебіг епідемії в нашій країні, іноді можна сплутати з іншою хворобою.

Про це в інтерв'ю ТСН розповіла лікар-пульмонолог, керівниця Центру респіраторноі медицини та алергології КЛ "Феофанія" Світлана Гук.

За словами експерта, штам "Дельта" іноді має незвичайні симптоми. Особливість хвороби у тому, що вона схожа на так званий "кишковий грип".

"Дельта" часто, але не завжди, дає картину, схожу на ротавірсну інфекцію – незначні катаральні явища, проноси. Таких проявів в минулому майже не було. Але і звичайне першіння у горлі з невеликим нежитем теж можуть бути проявами "Дельта"-штаму", - розповіла Гук.

Лікар також відзначила, що пацієнти з коронавірусом найчастіше потрапляють до лікарні через п'ять-сім днів. Зазвичай саме тоді у людей погіршується стан. Проте є пацієнти зі зниженою реактивністю, їх госпіталізують трохи пізніше - на десятий день хвороби.

Читайте такожЛяшко сказав, чи стоїть Україна на порозі локдаунуГук розповіла, як лікувати коронавірус вдома та як вберегтися від помилок. Потрібно пити багато води та за потребою можна використовувати жарознижувальні препарати. Антибіотики, гормони та антикоагулянти має призначати лише лікар, самостійно обирати ліки таких груп не варто.

"Ще одна помилка – пізнє звернення по допомогу, коли сатурація вже досягає критично низьких показників. Тож, якщо протягом хвороби відбувається зниження сатурації крові, нижче 92-94%, - час звертатись по допомогу, не залишатись один на один з ситуацією", - зазначила лікар.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що штам "Дельта" може викликати гострий психоз і дезорієнтацію. Про незвичайний перебіг хвороби розповів інфекціоніст.

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Автор: Поліна Кузенко