Міністр нагадав про необхідність вакцинації.

Розглянути питання щодо скасування в Україні маскового режиму в громадських місцях можуть після того, як абсолютна більшість населення буде вакцинована від коронавірусу.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"У нас досить мала кількість вакцинованих осіб, щоб ми знехтували протиепідемічними правилами. Тому, давайте доженемо вакцинацію до 70-80%, далі ми будемо сідати і разом приймати рішення, чи ми можемо вже позбавитись масок на обличчі, чи ні", - сказав очільник МОЗ.

Він додав, що в Україні створили 900 мобільних бригад, які будуть контролювати дотримання українцями карантинних норм. Порушників виявлятимуть і притягатимуть до адміністративної відповідальності.

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Ляшко також уточнив, що маски мають носити усі, в тому числі вакциновані двома дозами.

Раніше в МОЗ розповіли, що в Україні під час нового можливого локдауну, найімовірніше, уряд не буде рекомендувати обмежувати функціонування міського громадського транспорту.

11 жовтня Кабінет міністрів затвердив нові правила пасажирських перевезень на час карантину.

Автор: Юрій Годован