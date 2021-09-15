Для зменшення дискомфорту від тривалого носіння маски на обличчі можна застосовувати талькову присипку або ж суміш масел і воску, стверджують експерти.

Уже понад рік триває пандемія коронавірусу у світі. І якщо прості громадяни не завжди дотримуються протиепідемічних правил, то медичні працівники, працівники супермаркетів, банків, аптек тощо носять маски протягом всього робочого дня, що може спричинити натирання шкіри.

Британські дослідники з Imperial College London порівняли ефективність певних засобів, передає прес-служба МОЗ України. Вони допомагають знизити негативний ефект від тривалого носіння засобів індивідуального захисту:

Звичайна талькова присипка знижує тертя на 49% при нанесенні й на 59% – через 4 години.

Суміш кокосової олії, какао-олії бджолиного воску знижувала тертя на 31% при нанесенні й на 53% через 4 години.

Також ефективним виявилося використання індиферентних кремів із сумішшю вазеліну та ланоліну.

Однак звичайні зволожуючі креми можуть бути менш ефективними в такому випадку, бо вони швидко адсорбуються в шкіру і їхній протективний ефект не триває достатньо довго без повторного нанесення.

Нагадаємо, як писав УНІАН, заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що вакцинація не є приводом для скасування маскового режиму для вакцинованих.

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Автор: Вікторія Гордієнко