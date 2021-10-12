Питання зупинки або функціонування громадського транспорту розглядає місцева комісія ТЕБ та НС.

В Україні під час нового можливого локдауну, найімовірніше, уряд не буде рекомендувати обмежувати функціонування міського громадського транспорту.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає ТСН.ua.

Кузін пояснив, що припинення функціонування громадського транспорту "доволі сильно впливає і на економіку, і на мобільність людей, і зокрема, це не дає додаткового якогось епідеміологічного впливу".

Як приклад він навів досвід інших країн, де припиняли роботу громадського транспорту, але в результаті все ж відновлювали його роботу і поверталися до значно слабших карантинних норм.

"Тому основною рекомендацією є більш жорсткий контроль за дотриманням протиепідемічних вимог під час перевезення, обмеження кількості людей, які користуються громадським транспортом, і навпаки виведення додаткової, резервної кількості самого того рухомого складу, аніж припинення його функціонування. Тому, найімовірніше, у межах можливих локдаунів або "червоних" зон уряд не буде рекомендувати обмежувати функціонування саме місцевого або міського транспорту", - пояснив Кузін.

Він також нагадав, що питання зупинки або функціонування громадського транспорту розглядає місцева комісія ТЕБ та НС.

"Якщо ми будемо говорити про громадський транспорт, то питання зупинки або функціонування громадського транспорту лежить в площині ТЕБ та НС. Тобто, місцева комісія ТЕБ та НС, коли розглядає це питання, вона ухвалює рішення про доцільність або недоцільність припинення роботи громадського транспорту", - додав головний санлікар.

Нові правила пасажирських перевезень на час карантину

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня Кабінет міністрів затвердив нові правила пасажирських перевезень на час карантину.

Так, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із "жовтим", "помаранчевим" чи "червоним" рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів одного із цих документів: документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів "жовтого" рівня епідемічної небезпеки; міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини, дозволених ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка порталу Дія (Дія); негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який дійсний 72 години.

У МОЗ пояснили, що нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Йдеться про автотранспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.

Автор: Леся Лещенко